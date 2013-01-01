Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале



Затраты на проведение XXXII Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года, составят около 87 млрд рублей. Строительство новых спортивных объектов обойдется в 55 млрд рублей. Соревновательная программа предусматривает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

Впервые в истории всемирных и международных студенческих соревнований летнюю Универсиаду-2023 дополнят тремя «культурными» видами спорта. Это — соревнования по стрит-арту, музыкальному и танцевально-сценическому искусству. К открытию Универсиады в Свердловской области появятся новые спортивные и социальные объекты: •Академия волейбола имени Николая Карполя. Срок сдачи — 2020 год. •Дворец самбо. Срок сдачи — 2020 год. •Дворец дзюдо. Срок сдачи — 2022 год. •Теннисный центр Pine Creek Golf Resort. Срок сдачи — 2022 год. •Центр художественной гимнастики. Срок сдачи — 2022 год. •Дворец водных видов спорта — 2023 год. •Спортивный центр «Уральской футбольной академии». •Ледовая арена УГМК (Уральской горно-металлургической компании). •Футбольное поле с беговыми дорожками на территории деревни. Также ведется строительство деревни, рассчитанной на размещение 11585 человек. Этажность зданий - 15. Жилая площадь – 230 тыс. кв. метров. На территории деревни будут построены медицинский центр площадью 7,9 тыс. кв. метров, общественный центр площадью 32 тыс. кв. метров, офисы делегаций и др.

Ваш комментарий успешно отправлен на модерацию и вскоре будет опубликован в случае отсутствия нарушений правил комментирования. Благодарим за Ваше мнение.

При отправке комментария произошла ошибка. Попробуйте повторить позднее.

«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ

Свердловская область:



Notice: Undefined variable: UNLast3Subject in /var/www/kaprus/data/www/kapital-rus.ru/inc2/pages/uznai/itemV.php on line 77



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/kaprus/data/www/kapital-rus.ru/inc2/pages/uznai/itemV.php on line 77



Уральский федеральный округ:



Notice: Undefined variable: UNLast3Okrug in /var/www/kaprus/data/www/kapital-rus.ru/inc2/pages/uznai/itemV.php on line 90



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/kaprus/data/www/kapital-rus.ru/inc2/pages/uznai/itemV.php on line 90



РОССИЯ:

▪ Последние публикации на сайте ▪