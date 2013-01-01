Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале
Затраты на проведение XXXII Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года, составят около 87 млрд рублей. Строительство новых спортивных объектов обойдется в 55 млрд рублей. Соревновательная программа предусматривает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.
К открытию Универсиады в Свердловской области появятся новые спортивные и социальные объекты:
•Академия волейбола имени Николая Карполя. Срок сдачи — 2020 год.
•Дворец самбо. Срок сдачи — 2020 год.
•Дворец дзюдо. Срок сдачи — 2022 год.
•Теннисный центр Pine Creek Golf Resort. Срок сдачи — 2022 год.
•Центр художественной гимнастики. Срок сдачи — 2022 год.
•Дворец водных видов спорта — 2023 год.
•Спортивный центр «Уральской футбольной академии».
•Ледовая арена УГМК (Уральской горно-металлургической компании).
•Футбольное поле с беговыми дорожками на территории деревни.
Также ведется строительство деревни, рассчитанной на размещение 11585 человек. Этажность зданий - 15. Жилая площадь – 230 тыс. кв. метров.
На территории деревни будут построены медицинский центр площадью 7,9 тыс. кв. метров, общественный центр площадью 32 тыс. кв. метров, офисы делегаций и др.
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