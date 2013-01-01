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Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале

Окт 7
Свердловская область Уральский федеральный округ
Более 55 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов к Универсиаде-2023 на Урале


Затраты на проведение XXXII Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года, составят около 87 млрд рублей. Строительство новых спортивных объектов обойдется в 55 млрд рублей. Соревновательная программа предусматривает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

Впервые в истории всемирных и международных студенческих соревнований летнюю Универсиаду-2023 дополнят тремя «культурными» видами спорта. Это — соревнования по стрит-арту, музыкальному и танцевально-сценическому искусству.

К открытию Универсиады в Свердловской области появятся новые спортивные и социальные объекты:

•Академия волейбола имени Николая Карполя. Срок сдачи — 2020 год.

•Дворец самбо. Срок сдачи — 2020 год.

•Дворец дзюдо. Срок сдачи — 2022 год.

•Теннисный центр Pine Creek Golf Resort. Срок сдачи — 2022 год.

•Центр художественной гимнастики. Срок сдачи — 2022 год.

•Дворец водных видов спорта — 2023 год.

•Спортивный центр «Уральской футбольной академии».

•Ледовая арена УГМК (Уральской горно-металлургической компании).

•Футбольное поле с беговыми дорожками на территории деревни.

Также ведется строительство деревни, рассчитанной на размещение 11585 человек. Этажность зданий - 15. Жилая площадь – 230 тыс. кв. метров.

На территории деревни будут построены медицинский центр площадью 7,9 тыс. кв. метров, общественный центр площадью 32 тыс. кв. метров, офисы делегаций и др.



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