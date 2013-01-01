Самое крупное в России месторождение элювиальных каолинов открыто в Оренбуржье



В России полностью решат проблему импортозамещения высококачественного каолина. Открытые в Оренбургской области месторождения элювиальных каолинов (белой огнеупорной глины) оказались крупнейшими в стране. В пределах Коскольской площади выделено 5 залежей полезного ископаемого. Три из них – особо перспективные месторождения каолинов высокого качества. По предварительным данным, запасы сырья составляют почти 400 млн тонн. В регионе есть все возможности для создания новых горно-обогатительных предприятий.

Компания «Вотемиро» (дочернее предприятие АО «Росгеология») подготовила отчетные материалы по результатам поисково-оценочных работ для защиты в Государственной комиссии по запасам.

Цена за тонну каолина в России сегодня доходит до 20 тысяч рублей и выше. Это — ценное сырье для производства фарфора и фаянса, электрической керамики, мелованной бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных тканей и даже пестицидов.

С учетом того, что балансовые запасы элювиальных каолинов в РФ вдвое ниже, чем у ведущих стран мира, оренбургская белая глина полностью обеспечит российский сырьевой рынок.