Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
07 ОКТ, 16:42 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

07 ОКТ, 16:42 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Самое крупное в России месторождение элювиальных каолинов открыто в Оренбуржье

Окт 7
Оренбургская область Приволжский федеральный округ
Самое крупное в России месторождение элювиальных каолинов открыто в Оренбуржье


В России полностью решат проблему импортозамещения высококачественного каолина. Открытые в Оренбургской области месторождения элювиальных каолинов (белой огнеупорной глины) оказались крупнейшими в стране. В пределах Коскольской площади выделено 5 залежей полезного ископаемого. Три из них – особо перспективные месторождения каолинов высокого качества. По предварительным данным, запасы сырья составляют почти 400 млн тонн. В регионе есть все возможности для создания новых горно-обогатительных предприятий.

Компания «Вотемиро» (дочернее предприятие АО «Росгеология») подготовила отчетные материалы по результатам поисково-оценочных работ для защиты в Государственной комиссии по запасам.

Цена за тонну каолина в России сегодня доходит до 20 тысяч рублей и выше. Это — ценное сырье для производства фарфора и фаянса, электрической керамики, мелованной бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых изделий, искусственных тканей и даже пестицидов.

С учетом того, что балансовые запасы элювиальных каолинов в РФ вдвое ниже, чем у ведущих стран мира, оренбургская белая глина полностью обеспечит российский сырьевой рынок.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Оренбургская область:

Notice: Undefined variable: UNLast3Subject in /var/www/kaprus/data/www/kapital-rus.ru/inc2/pages/uznai/itemV.php on line 77

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/kaprus/data/www/kapital-rus.ru/inc2/pages/uznai/itemV.php on line 77
Приволжский федеральный округ:
2 Окт:
28 Окт:
30 Авг:
РОССИЯ:
7 Окт:
6 Окт:
6 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Саудиты снова ударили по России. Европу подкупают скидками

Саудиты снова ударили по России. Европу подкупают скидками
Экономика

Путина поздравили с днем рождения запуском ракеты «Циркон»

Путина поздравили с днем рождения запуском ракеты «Циркон»
Политика

Польша потребовала 7,6 млрд долларов от «Газпрома» за «Северный поток-2»

Польша потребовала 7,6 млрд долларов от «Газпрома» за «Северный поток-2»
Экономика 1

Эрдоган отверг перемирие в Нагорном Карабахе. Путин отказался от «активных действий»

Эрдоган отверг перемирие в Нагорном Карабахе. Путин отказался от «активных действий»
Политика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье

Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье

Самое крупное в России месторождение элювиальных каолинов открыто в Оренбуржье

Самое крупное в России месторождение элювиальных каолинов открыто в Оренбуржье

Узнай, страна!

16:36 Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15:33 Самое крупное в России месторождение элювиальных каолинов открыто в Оренбуржье Самое крупное в России месторождение элювиальных каолинов открыто в Оренбуржье
06 ОКТ, 19:29 Высокоэкологичный цех стоимостью 1,5 млрд рублей запущен на заводе растительных масел в Орле Высокоэкологичный цех стоимостью 1,5 млрд рублей запущен на заводе растительных масел в Орле
06 ОКТ, 18:13 Первый в России офшорный вертолет для работы на морских буровых объектах начали собирать в Бурятии Первый в России офшорный вертолет для работы на морских буровых объектах начали собирать в Бурятии
06 ОКТ, 17:22 В Забайкалье на крупнейшем в мире месторождении меди построен первый корпус гигантского ГМК «Удокан» В Забайкалье на крупнейшем в мире месторождении меди построен первый корпус гигантского ГМК «Удокан»
05 ОКТ, 15:17 ТПП РФ: процедура МДП создает преимущества при перевозках ТПП РФ: процедура МДП создает преимущества при перевозках
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
05 ОКТ, 13:13 Два новых пограничных корабля прибыли из Кронштадта на Камчатку Два новых пограничных корабля прибыли из Кронштадта на Камчатку
05 ОКТ, 12:59 Вторую очередь животноводческого комплекса за 2 млрд рублей начали строить в Ивановской области Вторую очередь животноводческого комплекса за 2 млрд рублей начали строить в Ивановской области
05 ОКТ, 12:45 Первое в России производство устройств для выделения гелия из природного газа запущено в Подмосковье Первое в России производство устройств для выделения гелия из природного газа запущено в Подмосковье
02 ОКТ, 16:55 ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ строили самолеты и корабли, наводили мосты, ковали сталь ТОП-10 достижений недели: как в регионах РФ строили самолеты и корабли, наводили мосты, ковали сталь
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter