Два новых пограничных корабля прибыли из Кронштадта на Камчатку
На Камчатке состоялась торжественная встреча пограничных кораблей «Петропавловск-Камчатский» проекта 22100 и «Таймыр» проекта 22120. В порт новые пограничные корабли прибыли Северным морским путём из Санкт-Петербурга, пройдя от Кронштадта до Мурманска.
Пограничный сторожевой корабль первого ранга «Петропавловск-Камчатский» способен находиться в автономном плавании до 60 суток. Дальность хода — до 12 тысяч миль, скорость хода — до 20 узлов, экипаж — 41 человек. Он оборудован взлётно-посадочной площадкой и ангаром для вертолёта.
Пограничный патрульный корабль «Таймыр» — скоростной многоцелевой корабль береговой охраны ледового класса. Способен преодолевать льды толщиной более полуметра. Автономность плавания — 20 суток, дальность хода — 6 тысяч миль, скорость хода — до 24 узлов, экипаж — 25 человек. Имеется вертолётная взлётно-посадочная площадка.
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