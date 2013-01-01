Два новых пограничных корабля прибыли из Кронштадта на Камчатку



На Камчатке состоялась торжественная встреча пограничных кораблей «Петропавловск-Камчатский» проекта 22100 и «Таймыр» проекта 22120. В порт новые пограничные корабли прибыли Северным морским путём из Санкт-Петербурга, пройдя от Кронштадта до Мурманска.

Их предназначение — патрулирование территориальных вод ближних и дальних морских зон, охрана государственной границы, борьба с терроризмом и противодействие незаконной добыче водных биоресурсов.

Пограничный сторожевой корабль первого ранга «Петропавловск-Камчатский» способен находиться в автономном плавании до 60 суток. Дальность хода — до 12 тысяч миль, скорость хода — до 20 узлов, экипаж — 41 человек. Он оборудован взлётно-посадочной площадкой и ангаром для вертолёта.

Пограничный патрульный корабль «Таймыр» — скоростной многоцелевой корабль береговой охраны ледового класса. Способен преодолевать льды толщиной более полуметра. Автономность плавания — 20 суток, дальность хода — 6 тысяч миль, скорость хода — до 24 узлов, экипаж — 25 человек. Имеется вертолётная взлётно-посадочная площадка.