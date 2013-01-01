Самый крупный в России кролиководческий комплекс удвоил мощности за миллиард рублей на Смоленщине



Общее поголовье самой крупной в России кролиководческой фермы «КРОЛЪ и К» в Смоленской области теперь насчитывает до 35 тысяч особей. Промышленный комплекс, работающий по современным европейским технологиям, удвоил мощности, завершив строительство второй очереди предприятия. Инвестиции в расширение фермы составили 1,1 млрд рублей, создано 50 новых рабочих мест.

Новая откормочная площадка в селе Токарево Гагаринского района, включающая 14 ангаров, рассчитана на содержание более 15 тыс. голов родительского поголовья и более тысячи – прародительского поголовья кроликов.

Благодаря реализации инвестпроекта объем производства и переработки мяса кроликов будет увеличен в два раза – до 150 тонн в месяц.

Кроме того, в рамках второй очереди обустроен селекционно-генетический центр. Предприятию присвоен статус племенного репродуктора по разведению кроликов новозеландской белой породы.

Ферма полностью оснащена средствами автоматизации всех процессов (кормление, поение, отопление, вентиляция и т.д.) и имеет 650 гектаров собственной кормовой базы на экологически чистых сельхозугодьях.

Перерабатывающее производство выпускает 33 вида продукции из крольчатины. Кроме того, предприятие поставляет филе кролика компаниям, специализирующимся на производстве детского питания. В ближайших планах – расширение ассортимента продукции.