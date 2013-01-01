Инновационный металлопрокат для строительства уникального атомохода «Лидер» поставили в Приморье



Компания «Северсталь» из Череповца поставила на судостроительный комплекс «Звезда» (г. Большой Камень, Приморский край) 1,2 тыс. тонн металлопроката для строительства уникального, не имеющего аналогов в мире атомного ледокола «Лидер», который станет основой российского ледокольного флота нового поколения. Специально под сложнейший проект изготовили опытно-промышленную партию инновационного металлопроката нескольких типов. Заказ доставлен на верфь с опережением запланированного срока.

Для судна с исключительными техническими характеристиками произвели полную линейку проката толщиной от 11 до 48 мм инновационных марок стали, в том числе повышенной прочности (А40 и D40), а также высокой прочности улучшенной свариваемости с гарантией сопротивляемости слоистым разрывам (D500W и E500W).

Строительство головного линейного атомного ледокола «Россия» проекта 10510 (ЛК-120Я, шифр «Лидер») началось летом этого года.

Длина нового атомохода составит 210 метров, ширина — 47 метров, осадка — 13 метров. Ледовый гигант будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями.

Суммарная мощность энергоустановок ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров со скоростью 2 узла. При двухметровой толщине льда скорость ледокола составит 12 узлов.

Атомоход будет способен прокладывать канал шириной около 50 метров, что обеспечит возможность экономически эффективной круглогодичной навигации крупнотоннажных транспортных судов (от 50 тыс. тонн), а также газовозов класса Arc7 шириной корпуса 50 метров по Северному морскому пути.

Государственным заказчиком ледокола является Госкорпорация «Росатом». Судостроительный комплекс «Звезда» выбран единственным исполнителем данного контракта согласно решению президента РФ Владимира Путина. Стоимость мега-судна оценивается в 127 млрд рублей. Завершение строительства ледокола намечено на 2027 год.