Первое в России производство устройств для выделения гелия из природного газа запущено в Подмосковье



В России начали производить устройства для выделения гелия из природного газа, которые российские нефтегазодобывающие предприятия были вынуждены закупать за рубежом. В Дубне Московской области компания «Грасис-Тех» запустила первый в РФ завод по выпуску половолоконных газоразделительных мембранных элементов для выделения гелиевого концентрата из газа. Инвестиции в проект составили 742,5 млн рублей, создано 45 рабочих мест.

Мембранная установка на основе выпускаемых новым предприятием элементов выделяет избыточный объем гелия в природном газе без значительных капитальных и эксплуатационных затрат, которые требуются при использовании криогенной технологии.

Мембранные элементы уже прошли успешные испытания на Ковыктинском газоконденсатном месторождении, которое находится в Иркутской области.

Первыми потребителями газоразделительных мембран станут компании, ведущие добычу углеводородов на месторождениях Восточной Сибири и Дальнего Востока.

В частности, с помощью этих мембран будут выделять гелий на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии (ресурсной базе газопровода «Сила Сибири») для дальнейшей поставки на Амурский газоперерабатывающий завод.

«Это уникальное высокотехнологичное производство, единственный в России и СНГ завод по производству элементов на основе половолоконной нанокомпозитной мембраны для подготовки попутного нефтяного и природного газа. Использование мембранных технологий позволит России на многие десятилетия оставаться лидером в производстве гелия», — прокомментировал генеральный директор ООО «Грасис-Тех» Дмитрий Щавелев.