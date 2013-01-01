Первый в России офшорный вертолет для работы на морских буровых объектах начали собирать в Бурятии



Холдинг «Вертолеты России» приступил к производству первого опытного образца офшорного вертолета Ми-171А3, предназначенного для транспортных полетов на морские буровые платформы. Уже стартовала сборка отдельных узлов и агрегатов вертолета. Первый летный экземпляр новейшей машины планируют собрать на Улан-Удэнском авиационном заводе в Бурятии к началу 2021 года.

Первый экземпляр Ми-171А3 строится в кооперации нескольких профильных предприятий из разных регионов. На Казанском вертолетном заводе в Татарстане изготовили грузовой пол вертолета. ААК «Прогресс» в Приморском крае занимается производством деталей из композитных материалов — носовой части и бортовых панелей средней части фюзеляжа.

После завершения сборки вертолет будет отправлен в НЦВ «Миль и Камов» (Московская область), где на базе Национального центра вертолетостроения пройдет дооснащение бортовым радиоэлектронным оборудованием.

Затем будет проведен цикл наземных и летных испытаний. В 2021 году планируется представить вертолет на авиасалоне МАКС.

Офшорный вертолет может перевозить людей, грузы, а также при необходимости проводить поисково-спасательные работы: для этого предусмотрена дополнительная установка специализированного комплекса поиска, бортовых лебедок и медицинского оборудования.

Для офшорного вертолета разработаны уникальные решения, обеспечивающие безопасность полетов над водной поверхностью. Бортовое оборудование машины осуществляет навигацию в высоких широтах и связь с морскими судами. Вертолет оснащен системой аварийного приводнения и спасательными плотами, для него разработан новый авариестойкий фюзеляж.

По оценке экспертов, Ми-171А3 — крайне востребованная машина для офшорных работ. Расширение добычи углеводородов на арктическом шельфе требует наличия парка надежных и современных вертолетов, способных работать в самых сложных погодных и климатических условиях.