Путин предложил запретить полеты иностранных наблюдателей над Россией

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Этот Договор позволяет осуществлять наблюдательные полеты над страной невооруженных летательных аппаратов.

Об этом говорится на сайте Госдумы. По Договору полеты над Россией могут осуществлять: Германия, Украина, Великобритания. Литва, Латвия, Нидерланды, Испания, Канада, Чехия и др.

США покинули соглашение в ноябре 2020 года. Решение американские власти объяснили тем, что Россия следила за президентом Дональдом Трампом, наводила вооружения на американскую инфраструктуру и не давала разрешения на пролеты над Калининградом и вблизи границ Грузии, Абхазии и Южной Осетии.

Договор был подписан в 1992 году, но начал действовать в 2002-м.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия сделала все, чтобы сохранить Договор. «Он разрушается США при пассивной позиции их союзников по НАТО», – сказал Косачев. По словам зампреда комитета по международным делам Совета Федерации Владимира Джабарова, США «проигнорировали предложение вренуться к участию» в соглашение. Поэтому России ничего не остается, как покинуть его.