Владимир Путин поздравил граждан РФ с Новым годом

Президент в своем новогоднем обращении назвал Россию одной большой семьей.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех граждан страны с Новым 2021 годом. По его словам, уходящий год был непростым: люди столкнулись с тревогами, увольнениями, материальными трудностями, болезнями и утратой близких. Однако глава государства подчеркнул, что России удалось достойно преодолеть все вызовы 2020 года благодаря сознательности и сплоченности россиян.

"Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу", – сказал Владимир Путин.

Президент выразил уверенность, что российской стороне удастся справиться со всеми последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и восстановить нормальный образ жизни. Глава государства добавил, что власти страны продолжат решать задачи, которые стоят перед Россией в ХХI веке. Также Владимир Путин поблагодарил всех россиян за единение в это непростое время.

"Когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей", – цитирует издание РИА Новости слова президента РФ.

Ранее российский инфекционист назвал условие, при котором жители страны смогут вернуться к обычному образу жизни.