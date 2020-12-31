Названо условие возвращения россиян к привычной жизни

31.12.2020 13:01 Комментарии

Ирина Шестакова считает, что если к осени 2021 года хотя бы 50% жителей России вакцинируются от коронавируса, тогда страна начнет возвращаться к привычному ритму жизни.

Бывший главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по инфекционным заболеваниям, президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова рассказала изданию РИА Новости, при каком условии граждане страны смогут вернуться к обычному образу жизни. По ее мнению, если к осени 2021 года хотя бы 50% россиян привьются от коронавируса нового типа, тогда российская сторона начнет возвращаться к привычному жизненному ритму. Ранее московский мэр Сергей Собянин освободил некоторых жителей столицы от ограничений по коронавирусу.