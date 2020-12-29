Собянин освободил некоторых москвичей от ограничений по COVID-19

После вакцинации жителям столицы автоматически разблокируют социальные карты для бесплатного проезда на общественном транспорте.

Московский мэр Сергей Собянин во вторник в своем блоге сообщил, что власти столицы будут снимать противокоронавирусные ограничения для людей, которые привились от инфекции COVID-19. По его словам, москвичам пожилого возраста, людям, имеющим хронические заболевания, и студентам старше 18 лет автоматически разблокируют социальные карты для бесплатного проезда на общественном транспорте через две недели после введения второго компонента вакцины против коронавируса.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин попросил жителей страны не откладывать прививание от COVID-19 на более поздние сроки.