Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
30 ДЕК, 00:07 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

30 ДЕК, 00:07 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Собянин освободил некоторых москвичей от ограничений по COVID-19

29.12.2020 18:56
Комментарии
Собянин освободил некоторых москвичей от ограничений по COVID-19

После вакцинации жителям столицы автоматически разблокируют социальные карты для бесплатного проезда на общественном транспорте.

Московский мэр Сергей Собянин во вторник в своем блоге сообщил, что власти столицы будут снимать противокоронавирусные ограничения для людей, которые привились от инфекции COVID-19. По его словам, москвичам пожилого возраста, людям, имеющим хронические заболевания, и студентам старше 18 лет автоматически разблокируют социальные карты для бесплатного проезда на общественном транспорте через две недели после введения второго компонента вакцины против коронавируса.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин попросил жителей страны не откладывать прививание от COVID-19 на более поздние сроки.

Комментировать (без регистрации)
Песков рассказал о последствиях 2020 года
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Холода могут вынудить Украину вернуться к прямым поставкам газа из России

Холода могут вынудить Украину вернуться к прямым поставкам газа из России
Экономика 2

Силуанов объяснил, почему власти отказались тратить ФНБ

Силуанов объяснил, почему власти отказались тратить ФНБ
Экономика

Правительство не смогло потратить триллион рублей в 2020 году

Правительство не смогло потратить триллион рублей в 2020 году
Экономика 1

Россия достроила «Северный поток-2» в Германии

Россия достроила «Северный поток-2» в Германии
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями

Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями

Новый прибор, разработанный томскими учеными, выявляет COVID-19

Новый прибор, разработанный томскими учеными, выявляет COVID-19

Новости дня

29 ДЕК, 19:56 В СФ считают, что "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году В СФ считают, что "Северный поток-2" будет достроен в 2021 году
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
29 ДЕК, 17:21 Россиян попросили не откладывать вакцинацию от COVID-19 Россиян попросили не откладывать вакцинацию от COVID-19
29 ДЕК, 17:02 Песков рассказал о последствиях 2020 года Песков рассказал о последствиях 2020 года
29 ДЕК, 15:59 Путин рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам Путин рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
29 ДЕК, 15:23 В Кремле отреагировали на возвращение Навального в Россию В Кремле отреагировали на возвращение Навального в Россию
29 ДЕК, 13:57 В РФ зафиксировали 27002 новых случая COVID-19 В РФ зафиксировали 27002 новых случая COVID-19
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
29 ДЕК, 13:55 ВОЗ: мир столкнется с новыми вызовами в 2021 году ВОЗ: мир столкнется с новыми вызовами в 2021 году

Узнай, страна!

29 ДЕК, 19:22 Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
29 ДЕК, 17:07 Новый прибор, разработанный томскими учеными, выявляет COVID-19 Новый прибор, разработанный томскими учеными, выявляет COVID-19
29 ДЕК, 15:57 Первый комбикормовый завод открыли на Сахалине Первый комбикормовый завод открыли на Сахалине
28 ДЕК, 19:59 Еще три газонаполнительные станции появились в Калининградской области Еще три газонаполнительные станции появились в Калининградской области
28 ДЕК, 18:21 В Мордовии внедрили новую технологию по производству яичных продуктов В Мордовии внедрили новую технологию по производству яичных продуктов
28 ДЕК, 17:38 Строительство комплекса по производству бензина стартовало в Ростовской области Строительство комплекса по производству бензина стартовало в Ростовской области
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
27 ДЕК, 17:03 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и строили самолеты ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали новые производства и строили самолеты
26 ДЕК, 18:42 Ушел из жизни выдающийся ученый Виктор Леонидович Афанасьев Ушел из жизни выдающийся ученый Виктор Леонидович Афанасьев
25 ДЕК, 19:11 Технология мирового уровня создана тюменскими специалистами Технология мирового уровня создана тюменскими специалистами
25 ДЕК, 16:55 Новый дом для телят появился в Томской области Новый дом для телят появился в Томской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter