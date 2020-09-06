Сверхновые убийцы, невероятные возможности мозга и воздушное такси. ТОП-10 новостей науки за август

Ученые ежедневно совершают невероятные открытия, которые облегчают жизнь человека, искореняют тяжелые заболевания и рассказывают новое об окружающем нас мире. «Капитал страны» представляет подборку самых любопытных научных открытий августа.

1. Генная инженерия

Немецкие ученые разработали совершенно новую и более доступную стратегию лечения генетических заболеваний. Им удалось вылечить врожденную слепоту, но в будущем подобная стратегия может быть применена к широкому спектру генов и генетических заболеваний.

2. Вселенная

Каким будет конец нашей Вселенной? Ученые считают, что он ознаменуется серией взрывов черных карликов, которые осветят Вселенную перед тем, как она погрузится в состояние покоя.

3. Великая ризница

Британские археологи обнаружили разрушенную средневековую Великую ризницу 13-го века на территории Вестминстерского аббатства. Но вместе с ней были обнаружены тысячи человеческих костей, свидетельствующие о веках захоронений.

4. Экология

Группа международных ученых оценила влияние воздействия пластика на морских обитателей, в частности, на морских черепах, которые больше всего страдают от загрязнения Мирового океана пластиковыми отходами.

5. Будущее городов

Воздушное такси и доставка дронами станут нашим ближайшим будущим. Об этом заявили специалисты Университета Южной Каролины, которые смогли преобразовать процессы производства и моделирования, используемые в конструировании самолетов.

6. Флуоресцентная химия

Международная команда исследователей создала самые яркие флуоресцентные материалы в истории. Новые материалы могут быть применен в любой технологии, которая требует яркой флуоресценции или оптических свойств, таких, как, например, сбор солнечной энергии, биоизображение или лазеры.

7. Миллиарды лет эволюции

Обнаружено недостающее звено в эволюции фотосинтеза и фиксации углерода. Это одна из старейших форм растительного фермента rubisco, возникшая более 2,4 млрд лет назад. Открытие ученых может дать новое понимание эволюции и селекции растений.

8. Возможности человеческого мозга

Ученые нашли возможность ускорить процесс обучения влияя на самый длинный нерв, выходящий из головного мозга, называемый блуждающим нервом. Группа специалистов создала специальные наушники, работа которых может открыть невероятные возможности для всех видов обучения.

9. Сверхновые убийцы

Расчеты профессора Джона Эллиса показали, что некоторые взрывы сверхновых из-за коллапсирующих звезд могли угрожать жизни на Земле, неся ответственность за крупномасштабную гибель древних видов.

10. Уникальная беспроводная зарядка

Российские специалисты разработали уникальную беспроводную зарядку, которая позволяет одновременно заряжать устройства разных производителей с разными стандартами передачи энергии.