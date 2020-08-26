В России создали инструмент для беспроводной зарядки нескольких устройств

Ученым Физико-технического факультета Университета ИТМО удалось добиться одновременной передачи энергии на разных частотах с помощью метаповерхности.

Новая разработка российских специалистов позволит одновременно заряжать устройства разных производителей с разными стандартами передачи энергии.

Когда нам нужно одолжить зарядное устройство для нашего устройства, мы часто сталкиваемся с тем, что разные производители выпускают разные разъемы для зарядных устройств. Беспроводная зарядка тоже не является решением: компании используют разные системы передачи энергии, которые работают на разных частотах.

«Существуют различные стандарты беспроводной передачи энергии с разными частотами, поэтому нельзя просто использовать зарядное устройство от любого производителя», - говорит Полина Капитанова, научный сотрудник Физико-технического факультета Университета ИТМО. «Например, Huawei использует одну частоту беспроводной передачи энергии для мобильных телефонов, а другую - для умных очков, поэтому вы не можете заряжать эти девайсы одним зарядным устройством».

Это не очень эффективно. Многие исследователи работают над поверхностями для беспроводной зарядки, подходящими для нескольких устройств. Одна из исследовательских групп, занимающихся этой проблемой, базируется на физико-техническом факультете Университета ИТМО.

«Мы предлагаем совершенно новую метаповерхность, которую можно использовать в качестве передатчика в системе беспроводной передачи энергии, которая позволит пользователям заряжать сразу несколько устройств», - говорит Полина Капитанова. «Эта поверхность может использоваться на одной частоте или на нескольких».

Спроектированная метаповерхность состоит из особым образом расположенных проводников. Их соединяют с конденсаторами, настраивающимися на нужную частоту. Такая система может распространяться на довольно большую площадь, поэтому ее можно использовать как стол или тумбочку, выполняющую функции большого зарядного устройства.

«Как оказалось, эта структура обладает уникальными свойствами, включая обратную частотную дисперсию, которая может быть эффективно применена при беспроводной передаче энергии», - поясняет Полина Капитанова. «Эта структура имеет несколько режимов (резонансных частот), которые имеют однородное магнитное поле. Это позволяет нам передавать энергию без проводов. В то же время электрическое поле скрыто на краях структуры, на конденсаторах, и это более безопасно для пользователей».

Эта концепция является частью многообещающего проекта умного стола, созданного учеными Физико-технического факультета Университета ИТМО. Они создали прототип метаповерхности и изучили ее свойства на разных частотах.

«В своей работе мы представляем демонстрационную версию: мы размещаем на метаповерхности несколько приемных резонаторов, нагруженных светодиодами с разными рабочими частотами», - говорит Минчжао Сун, исследователь физико-технического факультета. «Диоды светятся независимо от положения и ориентации приемников, что означает передачу энергии».

Теперь ученым нужно оценить уровень уменьшения электрического поля, чтобы сделать зарядное устройство более безопасным и быстрым, пишет EurekAlert.

Как ранее сообщал Капитал страны ученые научились передавать информацию по шумным каналам с помощью квантовой механики.