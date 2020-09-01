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Спасение морских обитателей: ученые оценили воздействие пластика на морскую дикую природу

1 Сентября 2020 43 0 Наука и технологии
Спасение морских обитателей: ученые оценили воздействие пластика на морскую дикую природу

Ученые Токийского технологического института вместе со своими международными сотрудниками разработали новый метод для количественной оценки воздействия пластика на морских животных. Этот метод успешно показывает, что потребление пластика морскими черепахами может вызывать сокращение популяции, несмотря на отсутствие сильного воздействия на отдельных черепах.

Пластиковый мусор в морских экосистемах - серьезная глобальная проблема, которая является предметом исследований ведущих ученых всего мира. Ежегодно в Мировой океан попадает около 10 миллионов тонн отходов, в основном из пластика. Пластиковый мусор в открытом и прибрежном море может поставить под угрозу здоровье морской фауны, прямо или косвенно сказываясь на здоровье и экономике человека.

Было документально подтверждено, что почти 700 морских видов взаимодействуют с пластиком, чаще всего, глотая более мелкие кусочки и запутываясь в более крупных. Среди наиболее пораженных видов - морские черепахи. Пластиковые отходы в морских экосистемах серьезно повлияли на все семь известных видов морских черепах. Проглатывание пластиковых отходов часто не смертельно для морских черепах, но снижает их способность к питанию и может вызвать негативные токсические эффекты. Ученые уже более десяти лет предупреждают о негативных нелетальных последствиях проглатывания пластика, отмечая, что эти эффекты «особенно трудно измерить количественно».

Теперь, в новом исследовании, международная исследовательская группа, в состав которой входят профессор Марко Юсуп (Токийский технологический институт, Япония), доктор Нина Марн и доктор Тин Клайничек (Институт Рудера Бошковича, Хорватия) и профессор Салм Коойман (Врийский университет Амстердама, Нидерланды) представила первую механистическую модель для количественной оценки воздействия проглоченного пластика на отдельные особи и популяции морских черепах. Их выводы опубликованы в престижном научном журнале Ecology Letters.

В ходе исследования было достигнуто именно то, чего пытались достичь предыдущие исследования: новый метод оценки и количественной оценки воздействия проглатывания пластмасс на рост, воспроизводство и выживаемость отдельных особей и, следовательно, популяций.

Профессор Юсуп, который вместе с доктором Марн руководил исследованием, объясняет: 

«В этом исследовании мы сосредоточились на хорошо известном и глобально распространенном охраняемом виде морских черепах - болване. Наша цель состояла в том, чтобы количественно оценить влияние проглоченные пластмассы на отдельных животных, а затем и на целых популяциях. Дифференциация точек разрыва между отдельными животными и популяциями важна, поскольку особи могут выглядеть здоровыми и даже воспроизводить потомство, но этого может быть недостаточно, чтобы компенсировать потерю особей из-за смертности. Более экстремальные случаи заглатывания пластмасс, о которых сообщается в научной литературе, приводят к достижению критической точки экологической безопасности популяции. Вот почему так важно действовать решительно сейчас, пока не стало слишком поздно».

Доктор Марн, одна из ведущих авторов этого исследования, объясняет свою мотивацию:

«За последние несколько лет часто ведутся дискуссии о том, что большое количество пластика попадает в океаны, но сбор надежных данных о прямом воздействии пластика на здоровье животных по-прежнему является проблемой для научного сообщества. Поэтому одним из основных мотивов моих докторских исследований было установить связь между пластиком в океанах и его воздействием на морскую дикую природу, особенно на морских черепах, которые уже находятся под угрозой исчезновения».

Понимание связи между количеством поглощаемых пластиковых отходов и сокращением кормления морских животных имеет решающее значение для смягчения негативного воздействия пластика на морские организмы.

Дополнительным преимуществом этой модели является ее широкая применимость - не только к другим морским черепахам, но и к любым из более чем 2000 видов животных, описанных в онлайн-базе данных под названием «Add-my-Pet». База данных является детищем профессора Кооймана, другого соавтора исследования, и поддерживается и обновляется совместными научными усилиями, в которых принимает участие доктор Марн.

Доктор Клайничек, автор-корреспондент этого исследования, заключает: 

«Последствия проглатывания пластмасс, на которых мы сосредотачиваемся, не единственные несмертельные эффекты проглатываемых пластмасс. Например, существует также токсикологический аспект (микро) пластмасс, который мы пока не охарактеризовываем. Однако наша модель является важным шагом, который приближает нас к более полному пониманию воздействия пластмасс на морские организмы. Такой общий подход, как этот, в сочетании с обширной базой данных, позволяет напрямую применять нашу модель к другим организмам, таким как морские птицы и морские млекопитающие».

Действительно, эта новая модель представляет собой важный шаг на пути к сохранению морской экосистемы, что, без сомнения, является актуальной задачей, пишет EurekAlert.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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