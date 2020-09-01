Воздушное такси и доставка дронами станут нашим ближайшим будущим

Колледж инженерии и вычислительной техники Университета Южной Каролины (UofSC) преобразует процессы производства и моделирования, используемые в конструировании самолетов. Подход исследовательской группы от атома к корпусу космического корабля сделает доступной городскую воздушную мобильность за счет значительного увеличения объемов производства самолетов.

От услуг по доставке дронами до услуг авиатакси, городская воздушная мобильность относится к воздушным перевозкам в городских районах. Ожидается, что к 2030 году она станет коммерчески жизнеспособным рынком. Однако для этого потребуется, чтобы самолеты строились в гораздо большем количестве и с гораздо большей частотой, чем они производятся в настоящее время.

Сегодня такие популярные самолеты, как Boeing MAXX и Airbus A321, можно производить в количестве от 60 до 70 самолетов в месяц, или от 2 до 3 самолетов в день. Мишель ван Турен, инициатор гранта НАСА в размере 5,7 млн ​​долларов, выделенного на проведение исследования, и бывший директор Центра многофункциональных материалов и конструкций UofSC SmartState, прогнозирует, что для городского воздушного транспорта в конечном итоге потребуется производить 100 самолетов в день.

«Если вы делаете 100 самолетов в день, и это может быть 30 лопастей на один самолет, то это 3000 лопастей в день. На данный момент нет доступных технологий, которые позволили бы создать такое огромное количество продуктов авиационного качества, и это большая проблема», - говорит ван Турен.

Команда Южной Каролины - в партнерстве с Государственным университетом Бойсе, Университетом Южного Миссисипи, Колледжем Бенедикта и множеством отраслевых партнеров - будет работать над удовлетворением этих производственных потребностей в рамках четырехлетнего гранта НАСА.

Штат Бойсе и Южная Миссисипи начнут исследования с использованием экспериментальных методов и методов моделирования, чтобы сделать термопластичную ленту, из которой строятся самолеты, более прочной и долговечной. Затем эта лента будет передана команде из Южной Каролины, которая будет использовать передовые производственные процессы, такие как автоматическое размещение волокон и автоматическая укладка ленты, для создания деталей самолетов с более высокой производительностью. Затем команда UofSC будет использовать термопластическую сварку вместо гаек и болтов для соединения деталей друг с другом, пишет EurekAlert.

«Это новый уровень моделирования и новый способ производства», - говорит ван Турен. «Благодаря этому мы можем преобразовать аэрокосмическое производство и открыть дверь для крупномасштабной городской воздушной мобильности раньше, чем мы могли себе представить».

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