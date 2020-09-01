Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
02 СЕН, 04:40 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

02 СЕН, 04:40 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Воздушное такси и доставка дронами станут нашим ближайшим будущим

1 Сентября 2020 109 0 Наука и технологии
Воздушное такси и доставка дронами станут нашим ближайшим будущим

Колледж инженерии и вычислительной техники Университета Южной Каролины (UofSC) преобразует процессы производства и моделирования, используемые в конструировании самолетов. Подход исследовательской группы от атома к корпусу космического корабля сделает доступной городскую воздушную мобильность за счет значительного увеличения объемов производства самолетов.

От услуг по доставке дронами до услуг авиатакси, городская воздушная мобильность относится к воздушным перевозкам в городских районах. Ожидается, что к 2030 году она станет коммерчески жизнеспособным рынком. Однако для этого потребуется, чтобы самолеты строились в гораздо большем количестве и с гораздо большей частотой, чем они производятся в настоящее время.

Сегодня такие популярные самолеты, как Boeing MAXX и Airbus A321, можно производить в количестве от 60 до 70 самолетов в месяц, или от 2 до 3 самолетов в день. Мишель ван Турен, инициатор гранта НАСА в размере 5,7 млн ​​долларов, выделенного на проведение исследования, и бывший директор Центра многофункциональных материалов и конструкций UofSC SmartState, прогнозирует, что для городского воздушного транспорта в конечном итоге потребуется производить 100 самолетов в день.

«Если вы делаете 100 самолетов в день, и это может быть 30 лопастей на один самолет, то это 3000 лопастей в день. На данный момент нет доступных технологий, которые позволили бы создать такое огромное количество продуктов авиационного качества, и это большая проблема», - говорит ван Турен. 

Команда Южной Каролины - в партнерстве с Государственным университетом Бойсе, Университетом Южного Миссисипи, Колледжем Бенедикта и множеством отраслевых партнеров - будет работать над удовлетворением этих производственных потребностей в рамках четырехлетнего гранта НАСА.

Штат Бойсе и Южная Миссисипи начнут исследования с использованием экспериментальных методов и методов моделирования, чтобы сделать термопластичную ленту, из которой строятся самолеты, более прочной и долговечной. Затем эта лента будет передана команде из Южной Каролины, которая будет использовать передовые производственные процессы, такие как автоматическое размещение волокон и автоматическая укладка ленты, для создания деталей самолетов с более высокой производительностью. Затем команда UofSC будет использовать термопластическую сварку вместо гаек и болтов для соединения деталей друг с другом, пишет EurekAlert.

«Это новый уровень моделирования и новый способ производства», - говорит ван Турен. «Благодаря этому мы можем преобразовать аэрокосмическое производство и открыть дверь для крупномасштабной городской воздушной мобильности раньше, чем мы могли себе представить».

Как ранее сообщал Капитал страны, россияне заплатят по долгам компании-производителя SSJ-100, так как первый гражданский лайнер России SSJ-100 не смог пробиться на мировой рынок. От его эксплуатации отказались почти все иностранные государства.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Дефолт допустила крупная нефтяная компания России

Дефолт допустила крупная нефтяная компания России
Экономика

Спекулянты ринулись на рубль. США дали отмашку

Спекулянты ринулись на рубль. США дали отмашку
Экономика

«Газпром» вывез все деньги из Белоруссии

«Газпром» вывез все деньги из Белоруссии
Экономика

Израиль откажется от российской нефти

Израиль откажется от российской нефти
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Ассоциация "Промжелдортранс" предлагает продлить обсуждение новых правил технической эксплуатации

Ассоциация

В Воронежской области открыли новую фабрику по производству мебели из экологически чистых материалов

В Воронежской области открыли новую фабрику по производству мебели из экологически чистых материалов

Новости дня

01 СЕН, 22:08 Ангела Меркель ответила на угрозы санкций в отношении "Северного потока - 2" Ангела Меркель ответила на угрозы санкций в отношении "Северного потока - 2"
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
01 СЕН, 21:47 В МИД оценили возможность введения США санкций из-за Белоруссии В МИД оценили возможность введения США санкций из-за Белоруссии
01 СЕН, 21:19 Ученые изобрели новый метод хранения данных, благодаря квантовой геометрии Ученые изобрели новый метод хранения данных, благодаря квантовой геометрии
01 СЕН, 19:33 Мерцающий квазар намекает на таинственное соседнее плазменное облако Мерцающий квазар намекает на таинственное соседнее плазменное облако
01 СЕН, 19:05 Россия и Белоруссия договорились восстановить авиасообщение Россия и Белоруссия договорились восстановить авиасообщение
01 СЕН, 17:07 Германия и США обсуждают вопрос введения санкций против СП-2 Германия и США обсуждают вопрос введения санкций против СП-2
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
01 СЕН, 16:46 Путин: Россия не является "страной-бензоколонкой" Путин: Россия не является "страной-бензоколонкой"

Узнай, страна!

01 СЕН, 16:35 Ассоциация "Промжелдортранс" предлагает продлить обсуждение новых правил технической эксплуатации Ассоциация "Промжелдортранс" предлагает продлить обсуждение новых правил технической эксплуатации
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
01 СЕН, 13:50 В Воронежской области открыли новую фабрику по производству мебели из экологически чистых материалов В Воронежской области открыли новую фабрику по производству мебели из экологически чистых материалов
01 СЕН, 13:10 В Пензенской области запущена вторая очередь крупнейшего в России и СНГ производства пенополиуретана В Пензенской области запущена вторая очередь крупнейшего в России и СНГ производства пенополиуретана
01 СЕН, 12:37 На Ленинградской АЭС впервые запустили ядерную реакцию на новейшем энергоблоке На Ленинградской АЭС впервые запустили ядерную реакцию на новейшем энергоблоке
31 АВГ, 17:15 В ТПП РФ считают, что профессиональные навыки позволят эффективнее развивать бизнес В ТПП РФ считают, что профессиональные навыки позволят эффективнее развивать бизнес
31 АВГ, 16:05 ТОП-10 достижений августа: как в России открывали пути к независимости, развивая высокие технологии? ТОП-10 достижений августа: как в России открывали пути к независимости, развивая высокие технологии?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
31 АВГ, 14:36 На Камчатке новый рыбзавод с 300 рабочими местами начал выпуск десятков тонн красной икры в сутки На Камчатке новый рыбзавод с 300 рабочими местами начал выпуск десятков тонн красной икры в сутки
31 АВГ, 12:42 В Иркутской области ликвидирован один из самых аварийно-опасных участков федеральной трассы «Байкал» В Иркутской области ликвидирован один из самых аварийно-опасных участков федеральной трассы «Байкал»
28 АВГ, 13:24 ТОП-10 достижений недели: как в России строили южные трассы, полярные зимовки и аграрные комплексы? ТОП-10 достижений недели: как в России строили южные трассы, полярные зимовки и аграрные комплексы?
28 АВГ, 12:20 В Ленобласти построили новый зимовочный комплекс станции «Восток» к 200-летию открытия Антарктиды В Ленобласти построили новый зимовочный комплекс станции «Восток» к 200-летию открытия Антарктиды
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter