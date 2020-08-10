Специальные наушники могут ускорить изучение языков

Дешевое и неинвазивное устройство для стимуляции блуждающего нерва может стать благом для образования.

Как известно, изучать новые языки во взрослом возрасте сложно, но ученые говорят, что новое устройство в виде наушников может это изменить.

Устройство работает, незаметно стимулируя самый длинный нерв, выходящий из головного мозга (который в науке называется блуждающим нервом). И хотя его создатели не совсем уверены, как их устройство для стимуляции блуждающего нерва помогает в изучении языка, они считают, что оно может открыть возможности для всех видов обучения.

Новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) и Университета Питтсбурга, показывает, что наушники могут облегчить взрослым распознавание тонов иностранного языка, что, как известно, является сложной задачей.

В ходе исследования была проверена способность наушников помогать англоговорящим взрослым определять четыре «тона» китайского языка - изменения высоты тона, используемые для различения слов, которые в остальном звучат одинаково.

Исследователи обнаружили, что устройство для стимуляции блуждающего нерва улучшило производительность на 13%, когда добровольцы попытались различить два тона - которые, как правило, легче определить для не говорящих на мандаринском языке - по сравнению с участниками, которые не получали никакой стимуляции.

Это также помогло учащимся достичь «максимальной эффективности» в распознавании этих тонов в два раза быстрее.

Исследователи подозревают, что стимуляция может усилить передачу сигналов нейротрансмиттерами, временно повышая внимание пользователя к звуку, но им необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить это утверждение.

Они также планируют проверить, могут ли более длительные сеансы с устройством для стимуляции блуждающего нерва значительно улучшить способность различать два тона, которые труднее определить для не говорящих на мандаринском языке, что не удалось сделать в первоначальном исследовании, пишет Freethink.

По словам исследователей, потенциальные области применения этого устройства для стимуляции блуждающего нерва не ограничиваются изучением языка.

«Одна из самых удивительных вещей в наших результатах заключается в том, что мы увидели такое резкое улучшение в классически сложной задаче: изучении языка у взрослых», - сказал исследователь Мэтью Леонард. «Так что я думаю, что у этой технологии есть большие перспективы для использования в широком спектре учебных задач».

Устройство также может найти применение в здравоохранении, где стимуляция блуждающего нерва - обычно проводимая с помощью инвазивных имплантатов - уже используется для лечения эпилепсии и депрессии.