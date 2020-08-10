Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
11 АВГ, 14:37 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532

11 АВГ, 14:37 МСК
USD (ЦБ)    73,3633
EUR (ЦБ)    86,2532
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Специальные наушники могут ускорить изучение языков

10.08.2020 18:55
Комментарии
Специальные наушники могут ускорить изучение языков

Дешевое и неинвазивное устройство для стимуляции блуждающего нерва может стать благом для образования.

Как известно, изучать новые языки во взрослом возрасте сложно, но ученые говорят, что новое устройство в виде наушников может это изменить.

Устройство работает, незаметно стимулируя самый длинный нерв, выходящий из головного мозга (который в науке называется блуждающим нервом). И хотя его создатели не совсем уверены, как их устройство для стимуляции блуждающего нерва помогает в изучении языка, они считают, что оно может открыть возможности для всех видов обучения.

Новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) и Университета Питтсбурга, показывает, что наушники могут облегчить взрослым распознавание тонов иностранного языка, что, как известно, является сложной задачей.

В ходе исследования была проверена способность наушников помогать англоговорящим взрослым определять четыре «тона» китайского языка - изменения высоты тона, используемые для различения слов, которые в остальном звучат одинаково.

Исследователи обнаружили, что устройство для стимуляции блуждающего нерва улучшило производительность на 13%, когда добровольцы попытались различить два тона - которые, как правило, легче определить для не говорящих на мандаринском языке - по сравнению с участниками, которые не получали никакой стимуляции.

Это также помогло учащимся достичь «максимальной эффективности» в распознавании этих тонов в два раза быстрее.

Исследователи подозревают, что стимуляция может усилить передачу сигналов нейротрансмиттерами, временно повышая внимание пользователя к звуку, но им необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить это утверждение.

Они также планируют проверить, могут ли более длительные сеансы с устройством для стимуляции блуждающего нерва значительно улучшить способность различать два тона, которые труднее определить для не говорящих на мандаринском языке, что не удалось сделать в первоначальном исследовании, пишет Freethink.

По словам исследователей, потенциальные области применения этого устройства для стимуляции блуждающего нерва не ограничиваются изучением языка.

«Одна из самых удивительных вещей в наших результатах заключается в том, что мы увидели такое резкое улучшение в классически сложной задаче: изучении языка у взрослых», - сказал исследователь Мэтью Леонард. «Так что я думаю, что у этой технологии есть большие перспективы для использования в широком спектре учебных задач».

Устройство также может найти применение в здравоохранении, где стимуляция блуждающего нерва - обычно проводимая с помощью инвазивных имплантатов - уже используется для лечения эпилепсии и депрессии.

«Учитывая неинвазивные аспекты, низкую стоимость и простоту установки, мы предполагаем очень широкое использование стимуляции блуждающего нерва в реабилитации после инсульта», - сказал исследователь Бхарат Чандрасекаран. «Стимуляция может быть полезным вспомогательным средством - помощником, а не заменой - традиционной реабилитации, такой как речевой терапии и физиотерапии».

Комментировать (без регистрации)
Химики создали самые яркие флуоресцентные материалы в истории
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Собою подала пример». Дочь Путина повторила опыт Екатерины II

«Собою подала пример». Дочь Путина повторила опыт Екатерины II
Политика

Путин выиграл «гонку за вакциной» от COVID-19 и привил свою дочь Екатерину

Путин выиграл «гонку за вакциной» от COVID-19 и привил свою дочь Екатерину
Политика

«Северный поток-2» не достроят. Партнер «Газпрома» рассказал почему

«Северный поток-2» не достроят. Партнер «Газпрома» рассказал почему
Экономика

Российский газ не нужен Европе. «Газпром» продает его себе в убыток

Российский газ не нужен Европе. «Газпром» продает его себе в убыток
Экономика

Новости бизнеса

В России сократилось количество малых и средних предприятий

В России сократилось количество малых и средних предприятий

Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь

Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь

Узнай, страна!

В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя

В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя

В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд

В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд

Новости дня

12:17 В России могут увеличить размер пособия на детей от 3 до 7 лет В России могут увеличить размер пособия на детей от 3 до 7 лет
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:56 Президент объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса Президент объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
11:36 ВОЗ: в борьбе с коронавирусом есть проблеск надежды ВОЗ: в борьбе с коронавирусом есть проблеск надежды
11:13 В России зафиксировано менее 5 тыс. инфицированных COVID-19 за сутки В России зафиксировано менее 5 тыс. инфицированных COVID-19 за сутки
10:57 В Минтруда разъяснили порядок перевода сотрудников на удаленку В Минтруда разъяснили порядок перевода сотрудников на удаленку
10:31 Росздравнадзор ответил на призыв остановить регистрацию вакцины от COVID-19 Росздравнадзор ответил на призыв остановить регистрацию вакцины от COVID-19
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
09:54 МИД Литвы: Светлана Тихановская находится в Вильнюсе МИД Литвы: Светлана Тихановская находится в Вильнюсе

Узнай, страна!

14:21 В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя В Крыму за рекордно короткое время построили трубопровод с пресной водой для Симферополя
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
13:39 В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд В Костромской области стартовал крупнейший в истории региона проект модернизации ГРЭС за ₽ 88 млрд
13:01 В России сократилось количество малых и средних предприятий В России сократилось количество малых и средних предприятий
11:52 Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь Прощай, игристое? В пандемию зафиксировано падение спроса на алкоголь
10:57 Россия решила прикрыть оффшоры, чтобы ограничить вывод капитала из страны Россия решила прикрыть оффшоры, чтобы ограничить вывод капитала из страны
10 АВГ, 13:26 В Липецкой области начали установку системы 100-процентной очистки воздуха на НЛМК за 36 млрд рублей В Липецкой области начали установку системы 100-процентной очистки воздуха на НЛМК за 36 млрд рублей
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
10 АВГ, 13:13 В регионах растет спрос на бизнес-курсы В регионах растет спрос на бизнес-курсы
10 АВГ, 12:52 В Татарстане торжественно спущен на воду первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ В Татарстане торжественно спущен на воду первый в России речной пассажирский теплоход на СПГ
10 АВГ, 12:33 Производители колбас жалуются на «неаргументированный» рост цен на мясо Производители колбас жалуются на «неаргументированный» рост цен на мясо
10 АВГ, 12:17 В Рязанской области начали строительство нового высокотехнологичного элеватора за 2,2 млрд рублей В Рязанской области начали строительство нового высокотехнологичного элеватора за 2,2 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter