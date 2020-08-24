В Вестминстерском аббатстве обнаружили средневековую Великую ризницу

На месте захоронения монахов также были обнаружены останки сотен тел.

Разрушенная средневековая Великая ризница, которую использовали монахи 13-го века, была обнаружена на территории Вестминстерского аббатства вместе с костями сотен, если не тысяч, захороненных тел.

«Вы должны быть осторожны, когда идете», - сказал археолог Крис Мэйо, указывая на фрагмент черепа, торчащий из песчаной почвы. «С земли видно, что повсюду захоронения».

Мэйо руководил командой, работавшей над одним из крупнейших археологических проектов аббатства, целью которого было раскрыть основы Великой ризницы на его северной территории, выходящей на оживленную улицу Виктория. Ризница была построена в 1250-х годах Генрихом III во время реконструкции аббатства, построенного Эдуардом Исповедником. Это было место, где монахи хранили свои облачения, алтарные полотна, чаши и другие священные предметы, используемые в мессе.

Многое было изучено и обнаружено. Одна из важнейших находок - это чаша или таз, который, вероятно, использовался монахами в церкви Эдуарда Исповедника, чтобы мыть руки при входе. Предмет был найден перевернутым и повторно использован в фундаменте 13 века. Среди других находок - свинцовая труба, по которой в монастырь могла поступать вода, вероятно, датируемая 13 веком.

Было найдено множество фрагментов средневековой расписной штукатурки на стенах, что свидетельствует о том, что стены Великой ризницы были украшены расписанными вручную красными, белыми и черными цветами.

Команда также обнаружила большое количество предметов домашнего обихода 18-го века, в том числе фарфоровые тарелки, ночные горшки, стеклянные сосуды для питья и набор расчесок и щеток. Неудивительно, ведь в прошлом это место был известным кладбищем, после разрушения ризницы и в течение 18 века. Поэтому было обнаружено множество человеческих останков.

«Должны быть сотни, если не тысячи», - сказал Мэйо. «Так будет прямо на территории аббатства. В конце концов, территория аббатства когда-то простиралась еще дальше ... и вся территория была наводнена захоронениями. Если вы выкопаете яму под верховным судом, то, я уверен, найдете и несколько захоронений».

Как и во многих археологических раскопках, были моменты волнения, за которыми следовало разочарование.

Была обнаружена могила с несколькими телами, что наводит на мысль, что это могли быть некоторые из цареубийц, людей, участвовавших в казни Карла I, тела которых Карл II приказал забрать из аббатства и бросить в яму. К сожалению, даты означали, что это невозможно. Открытие впечатляющего средневекового саркофага также породило надежды на то, что команда могла найти останки кого-то, кто отвечал за Великую ризницу, пишет The Guardian.

«Мы обнаружили, что человека вытащили, а саркофаг повторно использовали в качестве дренажа», - сказал разочарованный Мэйо.

Как ранее сообщал Капитал страны, охотник за сокровищами обнаружил уникальный 3000-летний клад в Шотландии.