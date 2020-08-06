Химики создали самые яркие флуоресцентные материалы в истории

Международная команда исследователей создала самые яркие флуоресцентные материалы в истории, превратив положительно заряженные флуоресцентные красители в новый класс материалов

Химики из Университета Индианы и Копенгагенского университета заявили, что смогли превратить положительно заряженные флуоресцентные красители в новый класс материалов, называемых низкомолекулярными ионно-изоляционными решетками (SMILES), яркое свечение которых можно плавно перевести в твердое кристаллическое состояние. Этот прогресс преодолевает давний барьер на пути развития флуоресцентных твердых тел, в результате чего появляются самые яркие из известных материалов.

«Эти материалы имеют потенциальное применение в любой технологии, которая требует яркой флуоресценции или требует разработки оптических свойств, включая сбор солнечной энергии , биоизображение и лазеры», - говорит Амар Флад, химик из Университета Индианы и соавтор исследования, проведенного вместе с Бо Лаурсеном из Копенгагенского университета. «Помимо этого, есть интересные приложения, которые включают преобразование света с повышением частоты для захвата большей части солнечного спектра в солнечных элементах, материалы с переключаемым светом, используемые для хранения информации и фотохромное стекло, и люминесценцию с круговой поляризацией, которая может использоваться в технологии трехмерного отображения».

Хотя в настоящее время доступно более 100 000 различных флуоресцентных красителей, почти ни один из них не может быть смешан и согласован предсказуемыми способами для создания твердых оптических материалов. Красители имеют тенденцию к «гашению», когда они переходят в твердое состояние из-за того, как они ведут себя, когда они упакованы близко друг к другу, уменьшая интенсивность их флуоресценции, чтобы произвести более приглушенное свечение.

«Проблема закалки и взаимодействия красителей возникает, когда красители встают плечом к плечу внутри твердых тел», - говорит Флад. «Они не могут не «касаться» друг друга. Как маленькие дети, сидящие во время рассказа, они мешают друг другу и перестают вести себя как личности».

Чтобы решить эту проблему, Флад и его коллеги смешали цветной краситель с бесцветным раствором cyanostar, звездообразной молекулой макроцикла, которая предотвращает взаимодействие флуоресцентных молекул по мере затвердевания смеси, сохраняя их оптические свойства нетронутыми. Когда смесь стала твердой, образовались SMILES, которые исследователи затем превратили в кристаллы, осаждали в сухие порошки и, наконец, превратились в тонкую пленку или включили непосредственно в полимеры. Поскольку макроциклы cyanostar образуют строительные блоки, которые образуют решетчатую шахматную доску, исследователи смогли просто вставить краситель в решетку, и без каких-либо дополнительных настроек структура приобрела свой цвет и внешний вид.

В то время как предыдущие исследования уже разработали подход к разделению красителей с использованием молекул макроциклов, для выполнения этой работы использовались цветные макроциклы. Флад и его коллеги обнаружили ключевую роль бесцветных макроциклов.

«Некоторые люди думают, что бесцветные макроциклы непривлекательны, но они позволили изоляционной решетке полностью выразить яркую флуоресценцию красителей, не обремененную цветами макроциклов», - говорит Флад.

Теперь исследователи планируют изучить свойства флуоресцентных материалов, сформированных с использованием этой новой техники, что позволит им в будущем работать с производителями красителей, чтобы реализовать весь потенциал материалов в различных областях применения, пишет phys.org.