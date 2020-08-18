Сверхновые как "массовые убийцы"

Новое исследование профессора Джона Эллиса утверждает, что сверхновые могут вызвать исчезновение древних видов.

Профессор Джон Эллис, клерк Максвелл, профессор теоретической физики, опубликовал в Трудах Национальной академии наук США новое исследование, посвященное роли сверхновых в крупномасштабной гибели древних видов.

Эволюция жизни на Земле за последние несколько сотен миллионов лет была отмечена массовыми исчезновениями из-за естественных причин, как земных, таких как извержения вулканов, так и внеземных, таких как астероид, уничтоживший динозавров. Расчеты показывают, что некоторые взрывы сверхновых из-за коллапсирующих звезд могли произойти достаточно близко, чтобы угрожать жизни на Земле. Это предположение подтверждается открытием радиоизотопа железо-60, отложившегося в течение последних 3 миллионов лет на дне океана, предположительно от взрыва сверхновой на расстоянии около 300 световых лет от нас, как было предложено ранее Джоном Эллисом и сотрудниками.

Новое исследование "Триггеры сверхновых для вымирания в конце девона" предполагает, что один или несколько взрывов сверхновых вблизи Земли могли вызвать вымирания в конце девонского периода. Споры растений того времени демонстрируют уродства и другие повреждения, свидетельствующие о значительном истончении защитного слоя озона в верхних слоях атмосферы около 360 миллионов лет назад, что совпало с окончательным вымиранием девона.

Взрыв сверхновой на расстоянии около 60 световых лет мог бы вызвать уровни ионизирующего излучения, достаточно высокие, чтобы истощить озоновый слой на срок до 100 000 лет, подвергая поверхность Земли значительному увеличению опасного ультрафиолетового излучения, а космические лучи потенциально могут вызвать дополнительные биологические ущерб многим видам растений и животных. Такой взрыв сверхновой, вероятно, также привел бы к осаждению на Земле долгоживущих радиоизотопов, включая самарий-146 и плутоний-244.

Джон Эллис объясняет, что обнаружение этих долгоживущих радиоизотопов в геологических слоях, отложившихся ближе к концу девонского периода, подтвердило бы гипотезу сверхновой:

"Радиоизотопы были бы дымящимся пистолетом, предупреждая нас, что Вселенная иногда может быть опасным местом" - говорит профессор Эллис.

Работа Джона Эллиса частично поддерживается Советом по науке и технологиям Великобритании и Эстонским исследовательским советом. В исследовании также приняли участие ученые из Университета Иллинойса, Университета Канзаса, Академии ВВС США и Университета Уошберна, пишет KCL.AC.