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США требуют отставки Лукашенко. Диктатор доигрался
11 Августа 2020 1601 4 Экономика
Президент Александр Лукашенко по итогам выборов в Белоруссии оказывается в когтях китайского дракона – с признанием выборов со стороны Запада произошли трудности, а Россия прохладно встретила результат «союзника» из-за его антироссийской кампании. В Сенате США глава комитета по международным делам Джим Риш заявил, что белорусский лидер не был переизбран демократическим путем. Поэтому он «должен уйти». Еврокомиссия высказалась менее радикально – отношения Евросоюза и Минска будут пересмотрены. Но возможны и санкции.
Лукашенко пытаются привести во вменяемое состояние
- Запад не спешил направлять поздравительные телеграммы Лукашенко в связи с его переизбранием, как это сделал глава Китая Си Цзиньпин и президент Владимир Путин. И во многом был прав: по словам сенатора-республиканца от штата Айдахо (картофель его роднит с Белоруссией) Джима Риша, Лукашенко был избран не демократическим путем и должен уйти.
- В списке «должен» у Риша также находятся: прекратить подавлять СМИ, отключать интернет, арестовывать и производить насилие над гражданами. Наконец, Лукашенко должен мирно передать власть. Это, по мнению Риша, «необходимо для будущего Белоруссии и ее суверенитета».
- В Еврокомиссии также остались недовольны «праздником», который Лукашенко устроил белорусам своим переизбранием. Представитель исполнительного органа ЕС заявил, что отношения с Минском будут пересмотрены «в связи с печальными событиями». Еврокомиссия не приемлет «жесткое насилие», которое Лукашенко развязал против своих граждан. Министры иностранных дел Евросоюза готовят совместную декларацию по ситуации в Белоруссии.
- Многотысячные акции протеста проходят с ночи на 10 августа и продолжались в ночь на 11-е число. Вспыхнули такие города, как Минск, Гомель, Брест, Витебск и еще 15 городов. Лукашенко бросил подавлять протесты ОМОН, внутренние войска, пограничников и дивизию ВДВ. Силовики задержали в общей сложности 5 тыс. человек, убили одного. Жители Белоруссии объявили массовую забастовку и отказываются работать на государственных предприятиях.
- Россия не осталась в стороне. Зампред Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил о «тотальной фальсификации и дезинформации» на выборах в Белоруссии. Он назвал Лукашенко «невменяемым». «Проблема в том, что руководитель Белоруссии невменяемый человек, когда дело касается власти», – заявил Затулин.
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ЕС лезет куда их не просят, пусть сначала у себя разберутся.
Русским трудно понять, как непроплаченные вообще могут выходить под пули, как непроплаченные могут бороться за свою свободу и будущее своих детей, как непроплаченные устали бояться жить в страхе и насилии со стороны режима Лукашенко. Но не волнуйтесь, у вас все впереди! Ни одна диктатура не вечна, и путинская власть тоже начала сыпаться. Пример Хабаровска, Ингушетии, Шиеса воодушевил другие регионы, а с учетом того, что 13 сентября пройдут местные выборы в 18-ти субъектах федерации, волнения в России могут быть еще более непредсказуемыми, чем в Беларуси, из-за размера страны и большой вероятности нескольких одновременных восстаний.
Батька даже не напрягайся. Проплаченных добей в прямом смысле. Они враги народа и предатели. Хорошо что проявились. А чуть чуть времени и карты лягут такие каких ты и не ждал. Главное пожешче и спокойствие. Ну вообще с победой.
А у нас как ?Народ Беларусь смелее , так же как и Украины .