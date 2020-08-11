США требуют отставки Лукашенко. Диктатор доигрался 1601 4 Экономика

Президент Александр Лукашенко по итогам выборов в Белоруссии оказывается в когтях китайского дракона – с признанием выборов со стороны Запада произошли трудности, а Россия прохладно встретила результат «союзника» из-за его антироссийской кампании. В Сенате США глава комитета по международным делам Джим Риш заявил, что белорусский лидер не был переизбран демократическим путем. Поэтому он «должен уйти». Еврокомиссия высказалась менее радикально – отношения Евросоюза и Минска будут пересмотрены. Но возможны и санкции.