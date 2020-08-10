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Путин опоздал. Китай первым поздравил Лукашенко с победой
10 Августа 2020 514 1 Политика
Поздравление победившего на выборах президента – важная часть двухсторонних отношений между странами. Официальный дипломатический жест говорит не только о признании легитимности конкретного лидера другого государства, но и о готовности продолжить взаимовыгодное сотрудничество. В этом плане показательно, что первым с переизбранием Александра Лукашенко поздравил глава КНР Си Цзипньпин, а президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусов к отказу от уличного насилия и толерантности. Эксперты увидели в этом четкие внешнеполитические векторы Минска.
Китай у Лукашенко в лидерах
- Первым из мировых лидеров Лукашенко с победой на выборах поздравил лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. «Уверен, что под вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства», – подчеркнул глава Китая. Он также отметил, что придает большое значение китайско-белорусским отношениям и готов работать с Лукашенко «рука об руку». Белорусскому народу Си Цзиньпин пожелал счастья и благополучия.
- Президент Украины Владимир Зеленский не направил поздравление Лукашенко, но косвенно заступился за него на своей странице в Facebook. В частности он осудил протесты, которые прошли в ночь с 9 на 10 августа, и отметил, что сомнения в результатах выборов таких масштабах – «прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту». Он призвал к максимально открытому, пусть и сложному диалогу. «Иначе эскалация насилия будет нарастать, а это грозит чрезвычайно горькими последствиями».
- Президент Владимир Путин направил Лукашенко телеграмму, в которой выразил надежду, что победа на выборах будет способствовать развитию двусторонних взаимовыгодных отношений между Россией и Белоруссией. В 2020 году взаимоотношения двух стран сильно испортились: сначала возникли споры по поводу нефти и газа, затем перед выборами Лукашенко произвел рейдерский захват «Белгазпромбанка», после «разоблачил» боевиков ЧВК «Вагнера», которые якобы собирались совершить в стране переворот. Вся предвыборная кампания Лукашенко была построена на наличии внешней угрозы со стороны России.
- Лукашенко получил более 80% голосов избирателей на выборах 9 августа. После публикации предварительных данных более 100 тыс. человек в Минске и десяти других городах вышли на протесты, закончившиеся тяжелыми столкновениями с правоохранительными органами. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз провести экстренный саммит по поводу событий в Белоруссии.
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