Путин опоздал. Китай первым поздравил Лукашенко с победой 514 1 Политика

Поздравление победившего на выборах президента – важная часть двухсторонних отношений между странами. Официальный дипломатический жест говорит не только о признании легитимности конкретного лидера другого государства, но и о готовности продолжить взаимовыгодное сотрудничество. В этом плане показательно, что первым с переизбранием Александра Лукашенко поздравил глава КНР Си Цзипньпин, а президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусов к отказу от уличного насилия и толерантности. Эксперты увидели в этом четкие внешнеполитические векторы Минска.