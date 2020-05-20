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Россия потеряла 10 лет. Экономического роста при Путине нет
20 Мая 2020 917 0 Экономика
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Российская экономика стала жертвой политики Владимира Путина – высокие цены на нефть в 2000-х сменились кризисом, застоем и стагнацией в 2010-х. Целое десятилетие с 2010-го по 2020 год Россия потеряла – рост ее экономики за эти годы обнулился. В прошлое десятилетие возвращаются и доходы граждан страны, которая терпит экономическое бедствие.
Обнуление роста экономики
- С 2009 по 2019 год российская экономика выросла всего на 11,7%. Это втрое меньше роста мирового ВВП, который составил 33%. После кризиса 2008-09 годов Россия росла быстро, но только два года: в 2010-м – на 4,5% и на 4,3% в 2011-м. Совокупный рост с 2011-го по 2019 годы составил мизерные 2,9% с учетом провалов и рецессии.
- В 2019 году экономика выросла на 1,3%. Но даже это небольшое достижение смахнет текущий кризис – падение экономики в текущем году составит, согласно консенсус-прогнозу экономистов, опрошенных Высшей школой экономики, – 4,3%. Таким образом, экономика сдуется до уровня 2009 года.
- Но все может быть и гораздо хуже: Международный валютный фонд прогнозирует падение ВВП России на 5,5% ВВП, а ЦБ – на 6%. В «нерабочем» апреле экономика рухнула на 20% в годовом выражении, что может отнять у нее до 10% к концу года.
- В «ловушку стагнации» экономика России попала сразу после выхода из кризиса 2008-09 года. Темпы роста падали год от года вплоть до 2014-го, когда на Россию были наложены секторальные санкции за действия против Украины. Не давало развиваться экономике засилье госмонополий, чрезмерное госрегулирование, высокий уровень коррупции и неэффективность государственного управления. После 2014 года все это стало критично бить по кошелькам граждан и доходности компаний, которые на внутреннем рынке не росли, но падали вплоть до 2020 года.
- По самым оптимистичным прогнозам, на уровень до 2014 года Россия по своему экономическому развитию сможет выйти лишь к 2025 году. Вернуться к 2019 году по уровню доходов россиян власти надеются к концу 2021-го. Но это только планы.
- В реальности у России нет драйверов роста, поскольку в Кремле делают ставку по-прежнему на нефть и газ – ресурсы, которые вознесли Путина и обеспечили процветание россиянам в 2000-2008 годы. Сегодняшняя российская экономика все больше зависит от нефти и экспорта сырья. По вкладу в ВВП чистый экспорт вырос, согласно данным Росстата, с 9% до 13,8%. Доля сырьевого сектора в ВВП выросла до 6,66%, тогда как обрабатывающей промышленности упала с 17,17% до 14,3%.
- Но власти не хотят ничего менять – в новом плане восстановления экономики предлагается опираться на госмонополии и экспорт природных ресурсов. Другого будущего для экономики власти не предусматривают.
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