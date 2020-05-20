Россия потеряла 10 лет. Экономического роста при Путине нет 917 0 Экономика img_copyright

Российская экономика стала жертвой политики Владимира Путина – высокие цены на нефть в 2000-х сменились кризисом, застоем и стагнацией в 2010-х. Целое десятилетие с 2010-го по 2020 год Россия потеряла – рост ее экономики за эти годы обнулился. В прошлое десятилетие возвращаются и доходы граждан страны, которая терпит экономическое бедствие.