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Мишустин вернулся во главу правительства. Экономический план для него уже написали
19 Мая 2020 498 1 Экономика
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Президент Владимир Путин отстранил вице-премьера Андрея Белоусова от управления правительством и вернул в кресло главы кабинета министров Михаила Мишустина, который переболел коронавирусом и временно не мог исполнять обязанности. Белоусов проработал премьером с 30 апреля и приложил руку к общенациональному плану восстановления экономики. Правительство должно его представить 1 июня. У Мишустина есть возможность вмешаться и изменить его.
План для Мишустина – строить госкапитализм
- Новым указом президента Путина вице-премьер Андрей Белоусов был лишен статуса исполняющего обязанности премьер-министра. Сам указ о назначении его на эту должность 30 апреля многие в Кремле и Белом доме трактовали как тихую отставку Мишустина. Источники говорили, что Мишустин больше не вернется в кресло премьера. Некоторое время в правительстве было двоевластие – оперативные совещания проводил и Мишустин, и Белоусов. Однако, несмотря на возвращение Мишустина, план по восстановлению экономики написал Белоусов.
- Когда Мишустин уходил на больничный с коронавирусной инфекцией, Путин пообещал ему, что без его участия «окончательные решения не будут приниматься». Поэтому Белоусову оставалось только составлять планы. Теперь у Мишустина есть возможность концептуально пересмотреть подход к помощи экономике в период тяжелого кризиса.
- Команда Белоусова пользовалась идеями, которые они предлагали еще в кризис 2008-2009 годов. В текущем плане, который правительство готовится представить 1 июня, основной упор будет сделан на помощь крупному бизнесу и госкорпорациям как драйверам роста. Также внимание уделят поддержке регионов для выполнения социальных обязательств. А вот сфере услуг помощи ждать не стоит – правительства постарается отгородиться от проблем малого и среднего предпринимательства.
- Ключевая задача антикризисного плана – ничего не менять по сути в текущей конструкции российской экономики: умеренно бороться с безработицей по рецептам главы ЦБ Набиуллиной (снижение зарплаты, сокращение рабочего времени с сохранением занятости), финансировать национальные проекты (на образование правительство сократило финансирование) и обеспечить финансами крупные мегапроекты.
- Белоусов готов предложить Мишустину план по укоренению в России госкапитализма. Источниками роста в нем будут все те же нефть, газ и нацпроекты. Что касается малого и среднего бизнеса, то он правительству не интересен ни в каком виде – слишком свободен, независим и мелок. Помогать предпринимателям и гражданам, задействованным в МСП, власти не будут. Для этого разработаны механизмы отсечения запросов на помощь – та самая адресная помощь, которая ограничивает саму возможность ее получить (условия, справки, коды и т.д.).
- Белоусовский экономический план – это продолжение тренда на строительство одной большой госкорпорации «Россия», построение сословного общества (чиновники, силовики и «народ») и рентной экономики, которая на сегодняшний день подорвана и уничтожена низкими ценами на сырье. Мишустин может поддержать, а может и переписать планы вице-премьера, который до этого был советником Путина по экономическим вопросам и привел страну к ее текущему плачевному состоянию. Об этом станет известно 1 июня.
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А что тут думать? Пока Путин у власти, всё будет продолжаться, как было 20 лет.