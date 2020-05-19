Мишустин вернулся во главу правительства. Экономический план для него уже написали 498 1 Экономика img_copyright

Президент Владимир Путин отстранил вице-премьера Андрея Белоусова от управления правительством и вернул в кресло главы кабинета министров Михаила Мишустина, который переболел коронавирусом и временно не мог исполнять обязанности. Белоусов проработал премьером с 30 апреля и приложил руку к общенациональному плану восстановления экономики. Правительство должно его представить 1 июня. У Мишустина есть возможность вмешаться и изменить его.