Российский газ не нужен Европе. «Газпром» продает его себе в убыток 383 0 Экономика

В 2020 году произошло то, чего нельзя было себе представить последние 20 лет: россияне стали платить за газ больше, чем жители Европы, в том числе Западной. «Газпром» повысил цены для внутреннего рынка и продолжает снижать их для европейских покупателей. В июне, согласно расчетам Интерфакса и ТАСС, средняя цена экспорта упала до 82 долларов за тысячу кубометров. Это на 18 долларов ниже порога безубыточности. Потенциально «Газпром» мог бы заработать на увеличении объемов экспорта. Но и этот путь для газовой монополии закрыт – хранилища заполнены на 85%, а крупнейшие покупатели либо отказываются от закупок, как Турция, либо сокращают их, как Германия на 21% или как Китай – на 40%.