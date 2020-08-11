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Российский газ не нужен Европе. «Газпром» продает его себе в убыток
11 Августа 2020 383 0 Экономика
В 2020 году произошло то, чего нельзя было себе представить последние 20 лет: россияне стали платить за газ больше, чем жители Европы, в том числе Западной. «Газпром» повысил цены для внутреннего рынка и продолжает снижать их для европейских покупателей. В июне, согласно расчетам Интерфакса и ТАСС, средняя цена экспорта упала до 82 долларов за тысячу кубометров. Это на 18 долларов ниже порога безубыточности. Потенциально «Газпром» мог бы заработать на увеличении объемов экспорта. Но и этот путь для газовой монополии закрыт – хранилища заполнены на 85%, а крупнейшие покупатели либо отказываются от закупок, как Турция, либо сокращают их, как Германия на 21% или как Китай – на 40%.
Ценам на газ есть куда падать
- Постепенный выход Европы из карантина не помог России поправить положение с газовым экспортом. В июне экспортная цена опустилась по сравнению с маем ниже на 12 долларов, по сравнению с апрелем – на 37 долларов, а с начала года – в два раза. Она составила 82 доллара за тысячу кубометров, что следует из статистики Федеральной таможенной службы.
- В Центральной России тот же объем стоит 67-69 долларов. Однако чтобы продать газ в Европе «Газпрому» приходится потратить 20 долларов на транспортировку, заплатить 14 долларов НДПИ и выплатить таможенную пошлину в 30%. Итого 58,6 доллара уходит государству, а самой монополии – 23,4 доллара. Из этого надо вычесть стоимость добычи в 13 долларов и транспортировку по России – 27 долларов. Следовательно, каждая тысяча кубометров, направленная в Европу, приносит чистый убыток в 17 долларов. Для российского рынка нет большинства этих затрат, поэтому каждая тысяча кубометров дает до 27 долларов прибыли.
- Положение на рынке привело к уникальной ситуации с ценами: в России они де-факто оказались выше, чем в Европе. Меньше всего российский газ стоил для европейских потребителей в 2002 году – 102 доллара за тысячу кубометров.
- В теории низкие цены могли быть компенсированы за счет увеличения объемов экспорта. Но крупнейшие покупатели российского газа от него отказываются: Германия сократила закупки на 21% в июне, Турция вообще отказалась от российского газа, купив ничтожные 2 млн кубометров, Китай, который нельзя назвать крупным покупателем, выбрал всего 60% от контрактных 5 млрд кубометров в год. Нарастили поставки второстепенные для России страны – Италия на 30% и Австрия на 14%.
- Всего «Газпром» экспортировал в июне на 0,9% больше, чем в мае – 13,8 млрд кубометров, и получил от этого на 13% меньше – 1,13 млрд долларов. Доходы от экспорта рухнули на 51,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
- Средние по году цены в Европе могут составить 100-110 долларов за тысячу кубометров. Это означает, что «Газпром» будет работать на грани рентабельности. Что, в свою очередь, ставит вопрос о выплатах дивидендов в бюджет России в размере 40% от прибыли. Скорее всего, считают аналитики, размер выплат будет сильно скорректирован и бюджет получит от «национального достояния» символические отчисления.
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