ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.

На этой неделе в субъектах федерации благодаря преференциям особых экономических зон, открылось несколько новых предприятий с участием зарубежных и российских инвесторов. Российские компании реализовали экологические проекты и внедрили новые технологии, отправили на экспорт

Выполнены крупные заказы на предприятиях различных отраслей.

1.В Московской области индустриальном парке «Есипово» открылся российский завод "Mercedes-Benz Московия" по выпуску легковых автомобилей.

В Ленинградской области в порту Высоцк введен в строй терминал по производству и перегрузке СПГ .

3.В Новосибирске прошел испытания сверхмощный накопитель энергии российского производства.

В Мурманском порту открыли первое в России пылезащитное сооружение.

5.В Подмосковье на базе технопарка «Индиго» открыт немецкий завод по производству насосов.

6.В Комсомольске-на-Амуре начали производить экологическое топливо из отходов деревообработки.

7.В Приморском крае инвестор из Новой Зеландии строит агропромышленный комплекс.

8.В Краснодаре на возрождающемся станкостроительном предприятии готов к отгрузке редуктор для токарно-карусельного станка.

9.В Хабаровском крае начали производить экологическое топливо из отходов.

10.В Нижнем Новгороде спущен на воду сухогруз по заказу российской судоходной компании.

И это далеко не все хорошие новости.

В Ленинградской области открылся завод по производству уборочной спецтехники, а в Подмосковье - предприятие по производству насосного оборудования для ЖКХ столицы. Модернизировано ткацкое предприятие в Волгоградской области и завод по производству МДФ в Томске. На Алтае и в Ханты-Мансийской АО запустили солнечные электростанции в отдаленных населенных пунктах.

Важные события произошли не только на земле, но и в космосе – в российском сегменте управления МКС с космодрома «Байконур» осуществлен полет ТГК «Прогресс МС-11».

Все подробности – на страницах «Капитала страны».