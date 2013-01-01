ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях России.
На этой неделе в субъектах федерации благодаря преференциям особых экономических зон, открылось несколько новых предприятий с участием зарубежных и российских инвесторов. Российские компании реализовали экологические проекты и внедрили новые технологии, отправили на экспорт
Выполнены крупные заказы на предприятиях различных отраслей.
1.В Московской области индустриальном парке «Есипово» открылся российский завод "Mercedes-Benz Московия" по выпуску легковых автомобилей.
- В Ленинградской области в порту Высоцк введен в строй терминал по производству и перегрузке СПГ .
3.В Новосибирске прошел испытания сверхмощный накопитель энергии российского производства.
- В Мурманском порту открыли первое в России пылезащитное сооружение.
5.В Подмосковье на базе технопарка «Индиго» открыт немецкий завод по производству насосов.
6.В Комсомольске-на-Амуре начали производить экологическое топливо из отходов деревообработки.
7.В Приморском крае инвестор из Новой Зеландии строит агропромышленный комплекс.
8.В Краснодаре на возрождающемся станкостроительном предприятии готов к отгрузке редуктор для токарно-карусельного станка.
9.В Хабаровском крае начали производить экологическое топливо из отходов.
10.В Нижнем Новгороде спущен на воду сухогруз по заказу российской судоходной компании.
И это далеко не все хорошие новости.
В Ленинградской области открылся завод по производству уборочной спецтехники, а в Подмосковье - предприятие по производству насосного оборудования для ЖКХ столицы. Модернизировано ткацкое предприятие в Волгоградской области и завод по производству МДФ в Томске. На Алтае и в Ханты-Мансийской АО запустили солнечные электростанции в отдаленных населенных пунктах.
Важные события произошли не только на земле, но и в космосе – в российском сегменте управления МКС с космодрома «Байконур» осуществлен полет ТГК «Прогресс МС-11».
Все подробности – на страницах «Капитала страны».
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!».
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