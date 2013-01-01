В Подмосковье на базе технопарка «Индиго» открыт немецкий завод по производству насосов



Завод по производству насосного оборудования (ООО «КСБ») пущен в эксплуатацию в индустриальном парке «Индиго» на территории Новой Москвы. Инвестором выступил один из крупнейших в Европе производителей гидравлического и пневматического силового оборудования — немецкий концерн KSB SE & Co. В строительство завода вложено 750 млн рублей, создано 110 высокооплачиваемых рабочих мест.

Производственный комплекс площадью 4,9 тыс. кв. м включает сборочно-производственную площадку с испытательным стендом, логистический, сервисный и учебный центры, складские помещения и административно-офисное здание. Завод оборудован в основном станками российского производства.

Предприятие будет выпускать промышленные насосы и насосное оборудование, потребителями производимой продукции станут отечественные промышленные предприятия, научно-исследовательские институты, торговые сети, ресурсоснабжающие организации. Средняя зарплата на предприятии составит 115 тыс. рублей в месяц.

Как отметил на торжественном открытии предприятия мэр Москвы Сергей Собянин, «KSB» давно является серьезным поставщиком оборудования для «Мосэнерго», «Мосводоканала» и других действующих важных объектов столицы. Поэтому, по его словам, «логично, что «KSB» решила разместить в России свой завод, локализовать на этой площадке очень большие объемы производства».

Планируемая выручка в первый год работы завода - более двух миллиардов рублей, что выдвигает ООО «КСБ» в число крупнейших налогоплательщиков среди московских промышленных предприятий.

Московская область