В Подмосковье на базе технопарка «Индиго» открыт немецкий завод по производству насосов
Завод по производству насосного оборудования (ООО «КСБ») пущен в эксплуатацию в индустриальном парке «Индиго» на территории Новой Москвы. Инвестором выступил один из крупнейших в Европе производителей гидравлического и пневматического силового оборудования — немецкий концерн KSB SE & Co. В строительство завода вложено 750 млн рублей, создано 110 высокооплачиваемых рабочих мест.
Предприятие будет выпускать промышленные насосы и насосное оборудование, потребителями производимой продукции станут отечественные промышленные предприятия, научно-исследовательские институты, торговые сети, ресурсоснабжающие организации. Средняя зарплата на предприятии составит 115 тыс. рублей в месяц.
Как отметил на торжественном открытии предприятия мэр Москвы Сергей Собянин, «KSB» давно является серьезным поставщиком оборудования для «Мосэнерго», «Мосводоканала» и других действующих важных объектов столицы. Поэтому, по его словам, «логично, что «KSB» решила разместить в России свой завод, локализовать на этой площадке очень большие объемы производства».
Планируемая выручка в первый год работы завода - более двух миллиардов рублей, что выдвигает ООО «КСБ» в число крупнейших налогоплательщиков среди московских промышленных предприятий.
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