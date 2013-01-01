В Ленинградской области запущен терминал по производству и перегрузке СПГ



В порту Высоцк Ленинградской области введен в строй первый из трех строящихся комплексов сжижения природного газа (СПГ), построенный компанией «НОВАТЭК». Терминал мощностью 660 тыс. тонн в год для хранения и погрузки СПГ имеет резервуар объёмом 42 тыс. м³ и причал длиной 235 метров. 31 марта танкер-газовоз «Coral Energice» с первой партией СПГ вышел из Высоцка в Финляндию. В настоящее время на погрузке стоит второй танкер-газовоз.

Реализация проекта строительства терминала по производству и перегрузке СПГ в порту Высоцка шла с 2015 года. Проект «Криогаз-Высоцк» включает также строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Ленинград — Выборг — госграница». Общий объем инвестиций в проект оценивается в 50 млрд рублей.

Второй комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа реализуется «Газпромом» с октября 2016 года в районе компрессорной станции Портовая на северном берегу Финского залива в Ленинградской области. В состав комплекса войдут 45 различных зданий и сооружений, сумма инвестиций в проект — более 100 млрд рублей. Сдача в эксплуатацию планируется на сентябрь этого года.

Крупнотоннажный завод «Балтийский СПГ» в Усть-Луге мощностью 10 млн тонн СПГ в год, по данным пресс-службы областного правительства, планируется ввести в строй в 2022—2023 гг. Запланированный объем инвестиций в проект — более 400 млрд рублей, при его реализации будет создано 620 рабочих мест.

Ленинградская область, Центральный федеральный округ