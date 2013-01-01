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В Нижнем Новгороде спущен на воду второй сухогруз по контракту с российской судоходной компанией

Апр 5
Москва Центральный федеральный округ
В Нижнем Новгороде спущен на воду второй сухогруз по контракту с российской судоходной компанией

На нижегородском заводе «Красное Сормово», входящем в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), 5 апреля состоялся спуск на воду второго из четырех сухогрузных теплоходов проекта RSD59, построенного по заказу российской судоходной компании «Пола Райз».
В ближайшее время сухогруз под названием «ИДЕЛЬ 2» вслед за первым судном, построенным в феврале, пройдет швартовные и ходовые испытания. Передать заказчику оба сухогруза планируется в мае. «ИДЕЛЬ 2» - уже седьмое по счету сухогрузное судно, которое построил завод «Красное Сормово» за два года.

Сейчас, продолжая выполнение заказа для компании «Пола Райз», предприятие приступило к строительству третьей серии из 11 судов проекта для ГТЛК (ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания»). По словам генерального директора завода Михаила Першина, «все этапы строительства идут по графику».

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ



 
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