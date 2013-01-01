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В Хабаровском крае начали производить экологическое топливо из отходов

Апр 4
Москва Центральный федеральный округ
В Хабаровском крае начали производить экологическое топливо из отходов

На территории опережающего социально-экономического развития «Комсомольск» в Комсомольске-на-Амуре началось производство топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки. Проект, который реализуется совместно с южнокорейской компанией, запустили на площадке «Амурлитмаш».
Проектная мощность завода составляет до восьми тысяч кубометров сырья в месяц. Отходы поставляют лесодобывающие компании-резиденты ТОСЭР «Комсомольск». За час на предприятии можно произвести около 1,5 тонны экологически чистого топлива. На каждую тонну гранул тратится три кубометра обрези и опила.

Специализацией ТОСЭР «Комсомольск», состоящей из 8 площадок, является деревообработка, металлообработка, пищевая промышленность, машиностроение, механообработка, туризм и рекреация. Основыными конкурентными преимуществами территории являются высокий научно-технический и промышленный потенциал, развитая транспортная инфраструктура, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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