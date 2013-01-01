В Новосибирске прошел испытания самый мощный в России «бесперебойник»



Демонстрационные испытания сверхмощного накопителя энергии российского производства прошли в Новосибирске. Разработчики - инженеры из компании «Системы накопления энергии» (СНЭ, проект Роснано) и ученые Новосибирского государственного технологического университета (НГТУ-НЭТИ) - готовы передать заказчику первый отечественный «бесперебойник» мощностью 1,2 МВт. У производителя также есть заказ еще на две таких установки в Республике Тыва.

В качестве испытательного стенда была использована газопоршневая электростанция Новосибирского промышленно-логистического парка, в составе которого есть оборудование, схожее по своим характеристикам с оборудованием на одном из нефтегазовых месторождений, где он будет обеспечивать ограничение скорости набросов и сбросов тока в системе электроснабжения нефтяных буровых вышек.

Суть разработки специалистов СНЭ и НГТУ заключается в создании комплекса оборудования, позволяющего накапливать электрическую энергию в период ее избытка и мгновенно возвращать в сеть в периоды дефицита. Ученые разработали два вида накопителей: СНЭ-1 и СНЭ-2. Мощность первого составляет от 100 до 500 киловатт-часов, второго – от 2 до 32 мегаватт-часов. Двухмегаваттный «бесперебойник» способен обеспечивать электричеством населенный пункт средних размеров в течение часа. Мощности накопителя в 32 мегаватт-часов хватит на небольшой город. Система накопления энергии мощностью 1,2 МВт и энергоемкостью 400 киловатт-часов имеет 12 метров в длину, по габаритам напоминает транспортный контейнер, что делает ее достаточно мобильной.

Параллельно с испытаниями первого серийного накопителя на заводе компании «Системы накопления энергии» (СНЭ) завершается сборка двух новых накопителей, которые поставят на солнечные электростанции компании «Хевел» (проект Роснано) в Тыве. Это будут менее мощные накопители — 100 и 400 КВт. На этих накопителях будут использованы батареи новосибирского завода «Лиотех», который также является проектом Роснано.

Сейчас решается вопрос о создании новосибирского кластера накопителей энергии большой мощности, в которые войдут «Лиотех», компания СНЭ (проект Роснано) и НГТУ. Аккумуляторы будет поставлять завод «Лиотех», суперконденсаторы — ТЭЭМП и завод радиодеталей «Оксид», а специалисты НГТУ будут заниматься разработкой новых систем и научным сопровождением производства. Всего в работе кластера может быть задействовано не менее двадцати новосибирских предприятий. В результате в производстве накопителей будет использовано около 95 % российских комплектующих.

Накопители большой мощности пока не производятся в России, их делает всего несколько производителей в мире. Предполагается, что российская разработка окажется существенно дешевле, чем у зарубежных конкурентов.

Новосибирская область, Сибирский федеральный округ