В Мурманском порту открыли первое в России пылезащитное сооружение



Весомым вкладом Мурманского торгового порта в защиту окружающей среды стало открытие первой очереди пылезащитных экоэкранов, оградивших площадку порта на протяжении 568 метров. На сооружение «ушло» четыре тысячи тонн бетона и 700 тысяч металлоконструкций российского производства. Весь проект стоит более 700 миллионов рублей, защита будет построена на протяжении 2 километров и оградит по периметру всю производственную площадку порта.

Один из основных грузов, который переваливают в порту - это уголь, и пыль от него наносит большой вред городу и, прежде всего, здоровью населения. Пылезащитное ограждение - это 20-метровые металлоконструкции, между которыми проложены специальные перфорированные изогнутые листы. Стена благодаря своей форме и множеству отверстий снижает скорость воздушного потока и осаждает пыль. По расчетам, экран должен улавливать до 90 процентов пыли, которая попадает в воздух при открытой перевалке угля. Такие экраны есть в портах Китая и Австралии, в России это сооружение применили впервые.

Мурманский торговый порт с 2017 года поэтапно реализует долгосрочную экологическую программу, общая стоимость которой превышает 3 миллиарда рублей. Рассчитанная до 2021 года, программа состоит из 12 крупных проектов. В прошлом году порт завершил внедрение системы орошения на всех площадках, где ведется перевалка угля. Сегодня здесь действуют 17 тумано- и снегообразующих пушек. Такого количества нет ни в одном порту России.

По словам генерального директора Мурманского морского торгового порта Александра Масько, «задача порта как социально ответственной компании - сохраняя бизнес, делать максимально комфортной среду обитания в городе».

Мурманская область, Северо-Западный федеральный округ