В Якутии создают агрохолдинг и Фонд поддержки АПК



Агрохолдинг, в который войдут сельскохозяйственные предприятия республики, начали создавать в Республике Саха (Якутия). Специалисты отрасли и власти региона считают, что агрохолдинг позволит комплексно решать вопросы заготовки, переработки и создания условий для сбыта произведенной в республике сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, на базе АО «Финансовая агропромышленная компания «Туймаада» создается Фонд поддержки агропромышленного производства, который, как планируется, будет предоставлять займы на проведение весенне-полевых и уборочных работ, заготовку сельхозпродукции. Фонд также будет финансировать инвестиционные проекты по строительству и реконструкции объектов сельхозпроизводства, их техническому перевооружению. В задачи фонда также входит проведение «антикризисных мероприятий», подразумевающих финансовое оздоровление сельхозпредприятий.

Модернизировать агропромышленный комплекс Якутии предполагается рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который предусматривает создание системы поддержки фермеров и сельской кооперации и доступ к льготному финансированию сельхозпредприятий.

Республика Саха, Дальневосточный федеральный округ