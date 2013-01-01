В Краснодарском крае на заводе ЮЗТС готов к отгрузке редуктор для токарно-карусельного станка
В Краснодаре на Южном заводе тяжелого станкостроения (ЮЗТС) началась отгрузка заказчикам готовой продукции, в т.ч. упакован и готов к отгрузке редуктор для токарно-карусельного станка. Здесь также идет активное привлечение квалифицированных специалистов профильного направления.
ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» (ЮЗТС) создан в рамках реализации инвестиционного проекта «Южно-российский центр тяжелого станкостроения России» на территории старейшего в Краснодаре завода имени Седина в 2016 году. В настоящее время завершается фаза реконструкции здания и модернизация цехов. Полный цикл производства обеспечат слесарно-инструментальный, малярный и сварочный участки. Конструкторский отдел уже ведет разработку новой гаммы станков, которые будут позиционироваться на отраслевом рынке России и стран СНГ. Завод нацелен на выпуск прецизионных обрабатывающих центров и комплексов различных компоновок на базе карусельных станков для обработки особо крупных деталей с обрабатывающим диаметром до 5 метров.
Краснодар, Южный федеральный округ
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