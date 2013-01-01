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В Краснодарском крае на заводе ЮЗТС готов к отгрузке редуктор для токарно-карусельного станка

Апр 3
Москва Центральный федеральный округ
В Краснодарском крае на заводе ЮЗТС готов к отгрузке редуктор для токарно-карусельного станка

В Краснодаре на Южном заводе тяжелого станкостроения (ЮЗТС) началась отгрузка заказчикам готовой продукции, в т.ч. упакован и готов к отгрузке редуктор для токарно-карусельного станка. Здесь также идет активное привлечение квалифицированных специалистов профильного направления.
Одной из основных проблем завода на сегодняшний день является привлечение квалифицированных кадров – как рабочих, так и инженерно-технических специальностей. Среди способов решения этой задачи видится возрождение системы наставничества на заводе, сотрудничество с Кубанским государственным технологическим университетом и Краснодарским машиностроительным колледжем, где есть необходимое оборудование для обучения операторов станков с числовым программным управлением и т.д. Уровень заработной платы персонала в установлен в пределах 35-50 тысяч рублей. Предполагается нормированный режим работы предприятия с постепенным переходом на полную загрузку производственных мощностей.

ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» (ЮЗТС) создан в рамках реализации инвестиционного проекта «Южно-российский центр тяжелого станкостроения России» на территории старейшего в Краснодаре завода имени Седина в 2016 году. В настоящее время завершается фаза реконструкции здания и модернизация цехов. Полный цикл производства обеспечат слесарно-инструментальный, малярный и сварочный участки. Конструкторский отдел уже ведет разработку новой гаммы станков, которые будут позиционироваться на отраслевом рынке России и стран СНГ. Завод нацелен на выпуск прецизионных обрабатывающих центров и комплексов различных компоновок на базе карусельных станков для обработки особо крупных деталей с обрабатывающим диаметром до 5 метров.

Краснодар, Южный федеральный округ



 
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