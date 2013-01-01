В Московской области открылся российский завод



В индустриальном парке «Есипово» в Подмосковном Солнечногорске 3 апреля состоялось открытие завода по выпуску легковых автомобилей Mercedes-Benz. Церемонию торжественного запуска предприятия открыл президент России Владимир Путин.

Немецкий концерн Daimler AG построил автозавод в рекордные сроки - с июня 2017 по март 2019 года. Общий объем инвестиций в проект составил 250 млн евро (16 млрд рублей). Завод построен по принципу одной крыши, то есть все рабочие этапы собраны в одном огромном комплексе по полному производственному циклу. Пока заявленная мощность предприятия довольно скромная — 25 тысяч машин в год. При благоприятной рыночной конъюнктуре в перспективе площадка выйдет на ежегодный выпуск 35 тысяч автомобилей. Сейчас персонал предприятия составляет около 500 человек, при полной загруженности планируется обеспечить работой до 1000 человек. Сотрудники прошли курс подготовки на действующих заводах Mercedes-Benz в разных странах мира. При содействии правительства Московской области в колледже «Подмосковье» оборудованы мастерские с целью подготовки кадров для производства.

Управлять площадкой будет созданная компания «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», подчиненная российскому отделению концерна. «Mercedes-Benz Московия» работает в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК), подписанного в 2017 году. Он предоставляет льготы в обмен на инвестиции. Предприятие полностью освобождено от налога на имущество сроком на десять лет, на семь лет — от налога на прибыль. В течение ближайших 10 лет во все уровни бюджетной системы планируется выплатить около 4 млрд рублей.

Первой моделью, которая сойдет с конвейера «Московии» уже через три недели, будет седан Mercedes-Benz E-Class. Позднее здесь освоят выпуск кроссоверов GLC, GLE и GLS, сообщил телеканал «Россия-1».

Московская область, Центральный федеральный округ