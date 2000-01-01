В Челябинской области на заводе «РЭД» отгружен первый серийный электродвигатель



В Челябинске предприятие по производству высоковольтных электродвигателей – Акционерное Общество «РУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ» (АО «РЭД») осуществило отгрузку первого произведенного на заводе вертикального асинхронного взрывозащищенного электродвигателя ADVA мощностью 2000 кВт для подпорного насосного агрегата, используемого для перекачки нефти по системе магистральных нефтепроводов. Электродвигатель будет смонтирован и запущен в работу на объекте заказчика - АО «Транснефть – Прикамье».

АО «РЭД» было создано в г. Челябинске при участии ПАО «Транснефть» (51%) и АО «КОНАР» (49%) в рамках проводимой ПАО «Транснефть» работы в области импортозамещения для организации в Российской Федерации производства высоковольтных электродвигателей.

Завод, на котором реализован полный цикл производства электродвигателей (изготовление комплектующих, сборка, проведение испытаний) был открыт в октябре 2018 года. Расчетный плановый объем выпуска высоковольтных электродвигателей для насосных магистральных и подпорных агрегатов мощностью до 14 мегаватт с возможностью расширения номенклатуры продукции до 45 мегаватт составляет до 300 штук в год. Высокотехнологичное производство оснащено 200 единицами современного оборудования, из которых 83 – уникальное высокоточное оборудование.

Продукция завода может использоваться для нужд нефтяной и газовой промышленности, судостроения, электроэнергетики и других отраслей России. Завод способен обеспечить потребности не только российских предприятий, но и выпускать конкурентную на мировом рынке продукцию.

Челябинская область, Уральский федеральный округ.