ТОП-10 достижений недели: как в России запускали самолеты, энерготранзиты и очистные сооружения?
Фев 21
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.
Среди ключевых событий минувшей недели наиболее весомыми для экономического развития регионов Сибири и Дальнего Востока были запуски двух многокилометровых энерготранзитов – в Иркутской области и Приморье. В результате обеспечена возможность выдачи дополнительной мощности крупнейшим потребителям, включая объекты Транссибирской магистрали, БАМа, нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».
В центре внимания было и решение экологических проблем. На одной из ведущих шахт Кузбасса ввели в эксплуатацию очистные сооружения нового поколения, впервые в России внедрив высокотехнологичное оборудование данного типа. В центральной части Сахалина впервые за историю острова начали строить комплекс по очистке сточных вод.
На этой неделе также стартовали масштабные инвестпроекты по строительству самого крупного моста через реку Вилюй в Якутии и крупнейшего в Башкирии всесезонного курортного кластера. В Архангельской области с космодрома в Плесецке запустили первую в этом году ракету Союз-2 и вывели на орбиту военный спутник связи.
- В Иркутской области ввели в работу энерготранзит 220 кВ протяженностью 300 км за 12,6 млрд рублей
- В Санкт-Петербурге началось массовое производство абсолютно нового Hyundai Solaris
- В Приморском крае начали строить пятый нефтеналивной танкер-гигант первой в РФ серии такого класса
- В Кемеровской области впервые в России внедрили высокотехнологичные очистные сооружения нового поколения на шахте им. С.М.Кирова
- В Ростовской области совершил первый полет серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный для ВМФ РФ
- В Карелии начали модернизацию ведущего в РФ железорудного комбината за 8,5 млрд рублей
- На Сахалине стартовал проект производства модульных домов за 4,5 млрд рублей
- В Ханты-Мансийском АО построили социально значимый автомобильный мост через реку Курко-Сойм
- В Якутии приступили к проектированию самого крупного моста через реку Вилюй за 20 млрд рублей
- В Башкирии дали старт созданию всесезонного курортного кластера «Мраткино» за 7,7 млрд рублей
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
21 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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