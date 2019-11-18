ТОП-10 достижений недели: как в России запускали самолеты, энерготранзиты и очистные сооружения?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

Среди ключевых событий минувшей недели наиболее весомыми для экономического развития регионов Сибири и Дальнего Востока были запуски двух многокилометровых энерготранзитов –. В результате обеспечена возможность выдачи дополнительной мощности крупнейшим потребителям, включая объекты Транссибирской магистрали, БАМа, нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».

В центре внимания было и решение экологических проблем. На одной из ведущих шахт Кузбасса ввели в эксплуатацию очистные сооружения нового поколения, впервые в России внедрив высокотехнологичное оборудование данного типа. В центральной части Сахалина впервые за историю острова начали строить комплекс по очистке сточных вод.

На этой неделе также стартовали масштабные инвестпроекты по строительству самого крупного моста через реку Вилюй в Якутии и крупнейшего в Башкирии всесезонного курортного кластера. В Архангельской области с космодрома в Плесецке запустили первую в этом году ракету Союз-2 и вывели на орбиту военный спутник связи.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»