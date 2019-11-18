В Башкирии дали старт созданию всесезонного курортного кластера «Мраткино» за 7,7 млрд рублей



В Башкортостане региональный инвестиционный комитет одобрил проект создания всесезонного курортного кластера «Мраткино» в Белорецком районе республики. Общий объём инвестиций на реализацию проекта в формате государственно-частного партнёрства составит 7,7 млрд рублей. Средства направят на увеличение количества горнолыжных трасс, строительство новых рекреационных и туристических объектов европейского класса.

Инвесторы «Мраткино» планируют увеличить посещаемость курорта в семь раз благодаря строительству новых трасс, развитию летних видов отдыха и отельной инфраструктуры.

В настоящее время горнолыжный центр «Мраткино» располагает восемью трассами протяженностью 8 км. Проект предполагает увеличение числа и протяженности трасс вдвое, а также строительство трех гостиниц класса три и четыре «звезды» на 280 мест с концертным и конференц-залами, апартаментов на 945 номеров и 50 коттеджей.

Кроме того, планируется построить два новых подъемника, панорамный ресторан, оборудовать 5,3 км трасс для горных велосипедов, 5,8 км пешеходных троп, 11,3 км конных маршрутов и детский аквапарк. Для санаторного комплекса будет создана необходимая инфраструктура.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ