В Башкирии дали старт созданию всесезонного курортного кластера «Мраткино» за 7,7 млрд рублей
Фев 21
В Башкортостане региональный инвестиционный комитет одобрил проект создания всесезонного курортного кластера «Мраткино» в Белорецком районе республики. Общий объём инвестиций на реализацию проекта в формате государственно-частного партнёрства составит 7,7 млрд рублей. Средства направят на увеличение количества горнолыжных трасс, строительство новых рекреационных и туристических объектов европейского класса.
Инвесторы «Мраткино» планируют увеличить посещаемость курорта в семь раз благодаря строительству новых трасс, развитию летних видов отдыха и отельной инфраструктуры.
В настоящее время горнолыжный центр «Мраткино» располагает восемью трассами протяженностью 8 км. Проект предполагает увеличение числа и протяженности трасс вдвое, а также строительство трех гостиниц класса три и четыре «звезды» на 280 мест с концертным и конференц-залами, апартаментов на 945 номеров и 50 коттеджей.
Кроме того, планируется построить два новых подъемника, панорамный ресторан, оборудовать 5,3 км трасс для горных велосипедов, 5,8 км пешеходных троп, 11,3 км конных маршрутов и детский аквапарк. Для санаторного комплекса будет создана необходимая инфраструктура.
Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ
21 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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