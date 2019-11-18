В Приморском крае начали строить пятый нефтеналивной танкер-гигант первой в РФ серии такого класса



В г. Большой Камень Приморского края судостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке металла для пятого по счету танкера типа «Афрамакс» дедвейтом 114 тысяч тонн. Серия из 12 «зеленых» танкеров входит в линейку экономически эффективных и экологически чистых судов, которые станут первыми такого класса, построенными в Российской Федерации.

Нефтеналивные суда типа «Афрамакс» спроектированы с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе. «Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Длина танкера составит 250 метров, ширина – 44 метра. На судне предусмотрена площадка для вертолета. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, «для Приморья – это новые технологии, рабочие места, прорыв в судостроении, потому что суда таких размеров в стране никогда не строились». Приморский край, Дальневосточный федеральный округ

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