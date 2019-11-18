В Ханты-Мансийском АО построили социально значимый автомобильный мост через реку Курко-Сойм



В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) компания «Мостоотряд-29» построила автомобильный мост, который соединяет две части поселка Шеркалы, разделенные рекой Курко-Сойм. Стоимость строительства составила 275 млн рублей.

Протяженность нового моста вместе с подъездными путями – около 1 км. На мосту обустроены пешеходные дорожки и установлена энергоэффективная система освещения.

Первыми проехавшими по новому мосту были автомобили экстренных служб, которые впервые за всю историю села попали на территорию, отрезанную водой. Появилась также возможность проезда для общественного транспорта и школьного автобуса.

Теперь жители смогут беспрепятственно передвигаться на машинах, начинать массовую застройку села. В перспективе дорога даст возможность осваивать участки с полезными ископаемыми.

Ханты-Мансийский автономный округ (Югра), Уральский федеральный округ