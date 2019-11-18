В Иркутской области ввели в работу энерготранзит 220 кВ протяженностью 300 км за 12,6 млрд рублей



В Иркутской области Россети ФСК ЕЭС завершили строительство воздушной линии от Усть-Илимской ГЭС до новой подстанции 500 кВ «Усть-Кут», входящей в Пеледуйское энергокольцо. Стоимость проекта составила 12,6 млрд рублей. В результате обеспечена возможность выдачи дополнительной мощности крупнейшим потребителям региона — объектам Байкало-Амурской магистрали, нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий Океан», золотодобывающим предприятиям.

Трасса энерготранзита протяженностью около 300 км пересекает 29 рек, шесть ЛЭП, 16 автомагистралей и четыре ветки железной дороги. Линия состоит из 743 стальных решетчатых опор, защищенных от коррозии методом горячего оцинкования.

Смонтированы два грозозащитных троса общей длиной около 600 км. Для предотвращения повышенной вибрации проводов установлены многочастотные гасители.

Воздушная линия 220 кВ «Усть-Илимская ГЭС — Усть-Кут» построена в габаритах 500 кВ, что позволяет в дальнейшем перевести ее на более высокий класс напряжения и повысить ее пропускную способность.

По новой ЛЭП обеспечена выдача мощности Усть-Илимской ГЭС на подстанцию 500 кВ «Усть-Кут», которая является ключевым центром питания Пеледуйского энергокольца — новой инфраструктурной системы, влияющей на надежность энергосистем Иркутской области, Республик Саха (Якутия) и Бурятия, Забайкальского края. Общая протяженность энергокольца составляет 3,3 тыс. км.

Иркутская область, Сибирский федеральный округ