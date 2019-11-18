В Иркутской области ввели в работу энерготранзит 220 кВ протяженностью 300 км за 12,6 млрд рублей
В Иркутской области Россети ФСК ЕЭС завершили строительство воздушной линии от Усть-Илимской ГЭС до новой подстанции 500 кВ «Усть-Кут», входящей в Пеледуйское энергокольцо. Стоимость проекта составила 12,6 млрд рублей. В результате обеспечена возможность выдачи дополнительной мощности крупнейшим потребителям региона — объектам Байкало-Амурской магистрали, нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий Океан», золотодобывающим предприятиям.
Смонтированы два грозозащитных троса общей длиной около 600 км. Для предотвращения повышенной вибрации проводов установлены многочастотные гасители.
Воздушная линия 220 кВ «Усть-Илимская ГЭС — Усть-Кут» построена в габаритах 500 кВ, что позволяет в дальнейшем перевести ее на более высокий класс напряжения и повысить ее пропускную способность.
По новой ЛЭП обеспечена выдача мощности Усть-Илимской ГЭС на подстанцию 500 кВ «Усть-Кут», которая является ключевым центром питания Пеледуйского энергокольца — новой инфраструктурной системы, влияющей на надежность энергосистем Иркутской области, Республик Саха (Якутия) и Бурятия, Забайкальского края. Общая протяженность энергокольца составляет 3,3 тыс. км.
Иркутская область, Сибирский федеральный округ
|18 Фев:
|18 Фев:
|18 Фев:
|18 Фев:
|18 Фев:
|18 Фев:
|17 Фев:
|17 Фев:
|17 Фев: