В Ростовской области совершил первый полет серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный для ВМФ РФ



В г. Таганроге Ростовской области совершил первый полет очередной серийный поисково-спасательный самолет-амфибия Бе-200ЧС. Уникальный самолет с функцией пожаротушения, построенный для Военно-морского флота, поднялся в воздух с заводского аэродрома Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК, входит в состав ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация»). Предприятие планирует выйти на производство 2−4 самолетов-амфибий в год.

Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200 − один из самых тяжелых в данном классе. Он способен брать на борт до 12 тонн воды и 5 тонн грузов или 43 пассажира.

Данный экземпляр относится к модернизированной серии, в конструкцию которой были внесены значительные изменения. Начало летных испытаний является подтверждением возобновления контракта между ТАНТК им. Бериева и Минобороны, прерванного в 2017 году.

После прохождения предъявительских и приемо-сдаточных испытаний Бе-200ЧС будет передан для эксплуатации в составе морской авиации ВМФ России.

Ростовская область, Южный федеральный округ