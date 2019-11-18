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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Санкт-Петербурге началось массовое производство абсолютно нового Hyundai Solaris

Фев 18
Москва Центральный федеральный округ
В Санкт-Петербурге началось массовое производство абсолютно нового Hyundai Solaris

В Санкт-Петербурге на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» стартовало производство абсолютно нового Hyundai Solaris. Началу массового производства новой модели предшествовал продолжительный период подготовки производственного конвейера и адаптации автомобиля под российские условия. Инвестиции в строительство завода и его развитие составили в целом более 1 млрд долларов.
Предприятие в Санкт-Петербурге осуществляет производство полного цикла. Технологический процесс включает в себя штамповку крупных кузовных панелей, сварку, окраску кузова и сборку готового автомобиля.

В рамках подготовки к запуску новых моделей на заводе произошла существенная модернизация производственных цехов, было установлено и настроено новое оборудование.

В настоящее время общее количество промышленных роботов предприятия превышает 230 единиц, что делает его одним из самых современных и эффективных заводов в России. Более 150 сотрудников завода прошли специальное обучение в Корее.

Что касается изменений в конструкции автомобиля относительно предыдущей версии, то они коснулись оптики, мультимедиа, а также бамперов и решетки радиатора.

Длительные испытания новой модели позволили наилучшим образом адаптировать автомобиль к непростым дорожным и погодным условиям различных регионов страны. Доводочные испытания нового Hyundai Solaris проходили и на высокогорных трассах на подъезде к Сочи, и в условиях зимнего Заполярья в окрестностях Мурманска, и на других территориях.

На момент запуска массового производства общий километраж тестовых пробегов автомобилей новой модели в России превысил 1 млн км.

В самое ближайшее время новые автомобили появятся во всех дилерских центрах компании Hyundai в России. Российский рынок является приоритетным для завода, однако уже в этом месяце часть новых автомобилей будет также отправлена на экспорт в страны ближнего зарубежья.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ



 
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