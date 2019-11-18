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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

На Сахалине стартовал проект производства модульных домов за 4,5 млрд рублей

Фев 19
Москва Центральный федеральный округ
На Сахалине стартовал проект производства модульных домов за 4,5 млрд рублей

В Корсаковском районе Сахалинской области началась реализация проекта по созданию производства домокомплектов полной заводской готовности по модульной технологии. Мощность предприятия – до 300 тысяч квадратных метров в год. Объем инвестиций на реализацию проекта – более 4,5 млрд рублей.
Домостроительный комбинат построит группа компаний «ПИК» на территории индустриального парка «Корсаковский». Выпускаемые домокомплекты будут использоваться для строительства жилья в Сахалинской области, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, а также в опорных точках Северного морского пути.

В частности, в 2020 году в регионе планируется реализовать два пилотных проекта по возведению модульных зданий. Многоквартирные жилые дома построят в Южно-Сахалинске и Охе.

Также рассматривается возможность производства модулей для социальных объектов – детских садов, поликлиник и т.д. Планируется экспортная поставка модульных комплектов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ



 
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