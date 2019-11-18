На Сахалине стартовал проект производства модульных домов за 4,5 млрд рублей



В Корсаковском районе Сахалинской области началась реализация проекта по созданию производства домокомплектов полной заводской готовности по модульной технологии. Мощность предприятия – до 300 тысяч квадратных метров в год. Объем инвестиций на реализацию проекта – более 4,5 млрд рублей.

Домостроительный комбинат построит группа компаний «ПИК» на территории индустриального парка «Корсаковский». Выпускаемые домокомплекты будут использоваться для строительства жилья в Сахалинской области, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, а также в опорных точках Северного морского пути.

В частности, в 2020 году в регионе планируется реализовать два пилотных проекта по возведению модульных зданий. Многоквартирные жилые дома построят в Южно-Сахалинске и Охе.

Также рассматривается возможность производства модулей для социальных объектов – детских садов, поликлиник и т.д. Планируется экспортная поставка модульных комплектов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ