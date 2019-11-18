В Карелии стартовала модернизация ведущего в РФ железорудного комбината за 8,5 млрд рублей



В городе Костомукша Республики Карелия АО «Карельский окатыш», ведущий комбинат по добыче и переработке железной руды в России (входит в ПАО «Северсталь»), запустил инвестиционную программу на 2020 год общей стоимостью 8,5 млрд рублей. Основные проекты будут направлены на увеличение объемов производства, повышение качества продукции и охрану окружающей среды.

В текущем году предприятие закупит три 90-тонных автосамосвала, две 220-тонные машины, четыре гусеничных бульдозера и один колесный, а также три фронтальных погрузчика.

В рамках модернизации производства окатышей запланирована установка двух дробилок мелкого дробления, замена вакуум-фильтров, дымососов на обжиговых машинах и т.д.

Для повышения качества продукции будут установлены магнитно-гравитационные сепараторы на всех секциях обогащения. Предусмотрена модернизация печи MAERZ для улучшения качества окатышей за счет применения гашеной извести и второй очереди сырого окомкования с целью улучшения прочностных характеристик окатышей.

Большое внимание уделяется экологическим проектам: начинается строительство пилотной установки сероочистки, которая будет улавливать диоксид серы, образующийся после обжига окатышей.

На сохранение водных ресурсов направлены два проекта: очистка карьерной воды с помощью природного компонента – субстрата торфа, а также строительство замкнутого контура отсека хранилища остатков производства для уменьшения сбросов в водные объекты.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ