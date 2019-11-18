В Якутии приступили к проектированию самого крупного моста через реку Вилюй за 20 млрд рублей



В Республике Саха (Якутия) подрядное предприятие ОАО «Хотьковский автомост» подписало госконтракт и приступило к проектно-изыскательным работам в рамках строительства автомобильного моста через реку Вилюй вблизи села Верхневилюйск. Предварительная стоимость объекта — 20 млрд рублей. Проект будет профинансирован из средств федерального бюджета.

Протяженность самого моста составит 1,7 км, длина подходов к нему — 20 км. Начало строительных работ намечено на 2021 год после утверждения проекта и проведения государственной экспертизы.

Самый крупный мостовой переход на федеральной трассе «Вилюй» обеспечит круглогодичное автомобильное сообщение между городами Якутском и Нюрбой.

Кроме того, в ближайшей перспективе начнется проектирование еще трех мостовых переходов через реку Вилюй в Сунтарском и Нюрбинском районах республики.

Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ