В Якутии приступили к проектированию самого крупного моста через реку Вилюй за 20 млрд рублей
Фев 20
В Республике Саха (Якутия) подрядное предприятие ОАО «Хотьковский автомост» подписало госконтракт и приступило к проектно-изыскательным работам в рамках строительства автомобильного моста через реку Вилюй вблизи села Верхневилюйск. Предварительная стоимость объекта — 20 млрд рублей. Проект будет профинансирован из средств федерального бюджета.
Протяженность самого моста составит 1,7 км, длина подходов к нему — 20 км. Начало строительных работ намечено на 2021 год после утверждения проекта и проведения государственной экспертизы.
Самый крупный мостовой переход на федеральной трассе «Вилюй» обеспечит круглогодичное автомобильное сообщение между городами Якутском и Нюрбой.
Кроме того, в ближайшей перспективе начнется проектирование еще трех мостовых переходов через реку Вилюй в Сунтарском и Нюрбинском районах республики.
Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ
20 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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