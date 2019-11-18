В Кемеровской области впервые в России оборудовали очистные сооружения нового поколения на шахте



В Кемеровской области АО «СУЭК-Кузбасс» ввело в эксплуатацию после реконструкции на шахте им. С.М.Кирова очистные сооружения нового поколения общей мощностью 800 кубометров в час. Инвестиции в проект составили около 1 млрд рублей. Такой тип высокотехнологичного оборудования внедрен впервые в России.

Примененный в очистных сооружениях многоступенчатый метод включает механическую очистку в отстойниках, флотацию, фильтрацию и ультра-фиолетовое обеззараживание воды.

В составе реконструированных очистных сооружений наряду с модульными блоками действуют новые насосные станции, отстойники шахтных вод, шламонакопитель, шандорные колодцы.

На шахте имени С.М. Кирова используются два блока нового поколения, каждый из которых способен очищать 400 кубометров воды в час.

До 100% очищенной воды можно повторно использовать для нужд обогатительной фабрики предприятия. Отходы от очистки воды в виде шлама будут использованы в виде присадки к углю.

Концентрация загрязняющих веществ на выходе в природный водоем (река Иня) снижена в три раза и соответствует всем нормам природоохранного законодательства РФ.

Кемеровская область, Сибирский федеральный округ