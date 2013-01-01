ТОП-10 достижений недели: как в России внедряли эффективные технологии и искусственный интеллект?
Июн 14
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов России.
На этой неделе в субъектах федерации продолжали осваивать новейшие технические решения в различных сферах экономики. Особое внимание уделяли энергоэффективным и экологичным проектам. Крупные инвестиции направили на развитие агропромышленного комплекса и туристической инфраструктуры.
- На Ямале впервые добыли нефть, найденную нейросетью, не имеющей аналогов в России
- В Тверской области запущена первая в мире линия индукционной закалки буксовых узлов для локомотивов
- В Бурятии успешно прошли испытания антенн для национальной системы наблюдения за Солнцем
- В Волгоградской области создали полярный вездеход с искусственным интеллектом
- В Красноярском крае геологоразведчики удвоили рудные запасы золота на месторождении Ведуга
- В Новгородской области открыли завод европейского класса по производству пищевой клетчатки
- В Новосибирской области построили животноводческий комплекс за 5 млрд рублей
- В Вологодской области запустили новый сталепрокатный агрегат на металлургическом комбинате
- В Свердловской области перешли на энергоэффективную технологию в доменном цехе НТМК
- В Краснодарском крае «Абрау-Дюрсо» расширяет туристическую инфраструктуру за миллиард рублей
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»
14 Июн 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|14 Июн:
|14 Июн:
|14 Июн:
Центральный федеральный округ:
|14 Июн:
|14 Июн:
|14 Июн:
РОССИЯ:
|14 Июн:
|13 Июн:
|13 Июн: