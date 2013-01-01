ТОП-10 достижений недели: как в России внедряли эффективные технологии и искусственный интеллект?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов России.

На этой неделе в субъектах федерации продолжали осваивать новейшие технические решения в различных сферах экономики. Особое внимание уделяли энергоэффективным и экологичным проектам. Крупные инвестиции направили на развитие агропромышленного комплекса и туристической инфраструктуры.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»