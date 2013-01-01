В Бурятии успешно прошли испытания антенн для национальной системы наблюдения за Солнцем



В Радиоастрофизической обсерватории Института Солнечно-Земной Физики РАН (ИСЗФ) в урочище Бадары (Республика Бурятия), где будет построен многоволновый радиогелиограф –– один из объектов Национального гелиогеофизического комплекса РАН, прошли очередные испытания оборудования. В составе Центра, оцениваемого на сегодняшний день в 25 млрд рублей, будет семь объектов. На строительство радиогелиографа ИСЗФ получил 2 млрд рублей.

В гелиогеофизический комплекс также войдут солнечный телескоп-коронограф с диаметром главного зеркала 3 метра, система радаров, мезостратосферный лидар (дальномер оптического диапазона) с диаметром главного зеркала 2,6 метра, интерферометры, спектрографы, фотометры и центр управления.

Радиогелиограф построят на базе крупнейшего радиоинтерферометра России – 256-антенного Сибирского солнечного радиотелескопа (ССРТ), работающего на частоте 5,7 ГГц. Испытания антенного оборудования , разработанного и изготовленного научно-производственной фирмой «Микран» (г. Томск), проведены во всех диапазонах частот.

«Мы хотели посмотреть, как работают оптические линии, принимающие, преобразующие и передающие сигнал, во всех трех диапазонах. Убедились, что все работает. Вторая задача - оценить уровень шума, который издает аппаратура. По норме шум одной антенны не должен быть более 1% шума сигнала от Солнца. Эта задача также выполнена», - отметил заведующий отделом радиоастрофизики ИСЗФ Сергей Лесовой.

К моменту следующих испытаний, которые намечены на июль, томские специалисты модернизируют оборудование, чтобы уровень шума от пары антенн, измеренный в двух частотных диапазонах, также соответствовал норме, и подготовят полный набор оборудования для испытания диапазона 12-24 ГГц.

Конкурс на реализацию проекта выиграл Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию «Ростех». Предполагается, что запуск всех установок позволит российским ученым прогнозировать «космическую погоду», начиная от явлений активности на Солнце и их проявлений в атмосфере Земли.

Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный округ