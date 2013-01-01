В Вологодской области запустили новый сталепрокатный агрегат на металлургическом комбинате



Череповецкий металлургический комбинат (входит в дивизион «Северсталь Российская сталь»), завершил пуско-наладочные работы и ввел в технологический процесс агрегат перемотки горячекатаного металла в рулонах годовой производительностью 650 тыс. тонн. Общая стоимость проекта — около 1,2 млрд рублей. Дополнительно создано более 30 рабочих мест.

«Пуск агрегата перемотки рулонов — это еще один шаг навстречу клиенту. У нас появится возможность выпускать качественный продукт с высокой добавленной стоимостью — сталь, пригодную для лазерной резки, широко востребованную в сфере автомобильной промышленности», — отметил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов.

Технологическая линия включает в себя машину предварительной правки, торцовочные и кромкообрезные ножницы для обрезки дефектного переднего и заднего конца рулона, две листоправильные машины, обеспечивающие необходимый уровень планшетности металлопроката, а также установку финишной очистки щетками.

Проектную и рабочую документацию на строительство и монтаж агрегата выполнили специалисты компании «Северсталь-Проект» (входит в состав дивизиона «Северсталь Российская cталь»). В качестве генподрядчика выступила ГК «Черметстрой».

Вологодская область, Северо-Западный федеральный округ