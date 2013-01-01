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В Волгоградской области создали полярный вездеход с искусственным интеллектом

Июн 10
Москва Центральный федеральный округ
В Волгоградской области создали полярный вездеход с искусственным интеллектом

В г. Волжском Волгоградской области инженеры компании «Volgabas» разработали новый вид полярного вездехода-беспилотника, который имеет собственный искусственный интеллект. В России подобные инновационные решения пока не распространены.
Разработчики использовали модель вагонов-сцепок для возможности преодолевать ледяные торосы и другие препятствия. Вездеход имеет огромные колеса особой формы, что позволяет машине двигаться как по льду, так и по снегу при низком давлении на поверхность. Находясь в воде, вездеход может миновать вертикальные преграды высотой до полутора метров, а также расщелины шириной до двух метров.

Как пояснил руководитель проекта Алексей Бакулин, глава компании «Volgabas», в вездеходе есть встроенная навигационная система и программное обеспечение, имеющее искусственный интеллект. Это и позволяет машине двигаться без водителя в разных условиях. Вездеход имеет гибридную силовую установку: дизельный генератор и тяговые синхронные электродвигатели. Генератор способен обеспечить автономное движение максимально на протяжении 120 часов.

Разработчикам понадобилось два года, чтобы сконструировать эту уникальную машину, которая получила название Snowbus.

Волгоградская область, Южный федеральный округ



 
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